За одну ночь угнал два автомобиля и попал на них в два ДТП: в Винницкой области полиция задержала злоумышленника
Киев • УНН
В Винницкой области задержали 24-летнего мужчину, который за одну ночь угнал два автомобиля и попал на обоих в ДТП. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В Тульчинском районе Винницкой области полицейские задержали 24-летнего жителя Томашпольской общины, который за одну ночь угнал два автомобиля и на обоих попал в ДТП. Об этом сообщает. Об этом сообщает полиция Винницкой области, пишет УНН.
Преступления 24-летний житель Томашпольской общины совершал в состоянии алкогольного опьянения. Фигуранта задержали после того, как он на угнанном легковом автомобиле попал в ДТП. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества
По словам начальника отделения полиции №1 Тульчинского районного отдела полиции Александра Науменко, 24 декабря во время патрулирования полицейские заметили автомобиль ВАЗ, который после автопроисшествия застрял в кювете. Во время общения с водителем правоохранители установили, что транспортное средство он угнал в одном из соседних сел.
Впоследствии полицейские выяснили, что злоумышленник причастен к совершению еще одного аналогичного преступления. За несколько часов до задержания фигурант угнал у знакомого легковой автомобиль, попал на нем в ДТП и оставил транспортное средство в поле.
Оба автомобиля изъяты и помещены на штрафплощадку. Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении.
До избрания меры пресечения задержанный будет находиться в изоляторе временного содержания. По этим фактам расследуются уголовные производства по ч. 1 и ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. Также на правонарушителя составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения и без водительского удостоверения.
