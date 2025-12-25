За одну ночь угнал два автомобиля и попал на них в два ДТП: в Винницкой области полиция задержала злоумышленника

$42.150.05
49.680.05
ukenru
Эксклюзив
10:58 • 7942 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
09:42 • 10974 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37 • 13822 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:14 • 11839 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 11716 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
07:30 • 11423 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 43390 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 61591 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 31587 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 49819 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
1м/с
80%
763мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
кремль будет вынужден пойти на компромисс по своим требованиям, противоречащим мирному плану - ISW25 декабря, 05:30 • 12245 просмотра
Трамп упомянул Украину во время рождественского мероприятия с детьмиVideo25 декабря, 06:45 • 11046 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований07:24 • 10882 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"08:09 • 8742 просмотра
Украинская беженка покинула британский колледж, который призывал ее "выучить русский язык"10:37 • 9656 просмотра
публикации
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
10:58 • 7930 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 43382 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 31815 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 61585 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 49815 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Музыкант
Владимир Зеленский
Папа Лев XIV
Кэтрин, принцесса Уэльская
Актуальные места
Украина
Сумская область
Соединённые Штаты
Франция
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video09:48 • 4862 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"08:09 • 8918 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований07:24 • 10965 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 18549 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 30014 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Сериал
Отопление

За одну ночь угнал два автомобиля и попал на них в два ДТП: в Винницкой области полиция задержала злоумышленника

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В Винницкой области задержали 24-летнего мужчину, который за одну ночь угнал два автомобиля и попал на обоих в ДТП. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

За одну ночь угнал два автомобиля и попал на них в два ДТП: в Винницкой области полиция задержала злоумышленника

В Тульчинском районе Винницкой области полицейские задержали 24-летнего жителя Томашпольской общины, который за одну ночь угнал два автомобиля и на обоих попал в ДТП. Об этом сообщает. Об этом сообщает полиция Винницкой области, пишет УНН.

Преступления 24-летний житель Томашпольской общины совершал в состоянии алкогольного опьянения. Фигуранта задержали после того, как он на угнанном легковом автомобиле попал в ДТП. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества

- говорится в сообщении.

По словам начальника отделения полиции №1 Тульчинского районного отдела полиции Александра Науменко, 24 декабря во время патрулирования полицейские заметили автомобиль ВАЗ, который после автопроисшествия застрял в кювете. Во время общения с водителем правоохранители установили, что транспортное средство он угнал в одном из соседних сел.

Впоследствии полицейские выяснили, что злоумышленник причастен к совершению еще одного аналогичного преступления. За несколько часов до задержания фигурант угнал у знакомого легковой автомобиль, попал на нем в ДТП и оставил транспортное средство в поле.

Оба автомобиля изъяты и помещены на штрафплощадку. Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении.

До избрания меры пресечения задержанный будет находиться в изоляторе временного содержания. По этим фактам расследуются уголовные производства по ч. 1 и ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. Также на правонарушителя составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения и без водительского удостоверения.

В Черкасской области местный депутат сообщил о взрыве своего автомобиля: полиция расследует покушение25.12.25, 12:56 • 994 просмотра

Ольга Розгон

Криминал и ЧП
Село
Техника
Дорожно-транспортное происшествие
Национальная полиция Украины
Винницкая область