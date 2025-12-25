В Черкасской области местный депутат сообщил о взрыве своего автомобиля: полиция расследует покушение

$42.150.05
49.680.05
ukenru
Эксклюзив
10:58 • 44 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
09:42 • 3238 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37 • 7332 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:14 • 7364 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 8580 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
07:30 • 10164 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 39593 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 58251 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 31018 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 47068 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3.5м/с
61%
764мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В РФ расширяют привлечение "ветеранов СВО" для милитаризации детей - ЦПД25 декабря, 01:01 • 13149 просмотра
У человека значительно больше органов чувств, чем считалось ранее - ученые25 декабря, 01:45 • 16020 просмотра
Трамп теряет влияние среди американцев и в Республиканской партии - The Atlantic25 декабря, 02:17 • 21779 просмотра
кремль будет вынужден пойти на компромисс по своим требованиям, противоречащим мирному плану - ISW05:30 • 9192 просмотра
Трамп упомянул Украину во время рождественского мероприятия с детьмиVideo06:45 • 7118 просмотра
публикации
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
10:58 • 44 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 39593 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 29184 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 58251 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 47069 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Стив Уиткофф
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Сумская область
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video09:48 • 2130 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"08:09 • 3736 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований07:24 • 5090 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 17219 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 28645 просмотра
Актуальное
Техника
Сериал
Отопление
Фильм
Социальная сеть

В Черкасской области местный депутат сообщил о взрыве своего автомобиля: полиция расследует покушение

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Полиция расследует взрыв автомобиля AUDI Q7 в Корсунь-Шевченковском, произошедший 24 декабря около 22:00. В результате инцидента никто не пострадал, транспортное средство получило повреждения, открыто уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство.

В Черкасской области местный депутат сообщил о взрыве своего автомобиля: полиция расследует покушение


В Корсунь-Шевченковском Черкасской области местная полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства взрыва автомобиля на фоне сообщения местного депутата о срабатывании взрывчатки в его авто, пишет УНН.

Детали

"24 декабря около 22:00 в полицию поступило сообщение от 39-летнего жителя города Корсунь-Шевченковский, владельца автомобиля AUDI Q7 о том, что на улице возле его домовладения произошел взрыв автомобиля", - сообщили в полиции.

На месте происшествия работали эксперты, взрывотехники и полицейские. "Установлено, что в результате взрыва и возгорания никто не пострадал, транспортное средство получило повреждения", - указали в полиции.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст.15 (покушение на преступление) ч. 2 п. 5 ст.115 (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, либо пожизненное лишение свободы.

"Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, а также причастных к совершению этого преступления. Вещественные доказательства изъяты. Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы", - говорится в сообщении.

Депутат Корсунь-Шевченковского городского совета Виталий Сторожук сообщил в Facebook, что вечером 24 декабря он "сел в свой автомобиль и начал движение. В этот момент сработала взрывчатка, заложенная под дном авто. Я успел выскочить из автомобиля. Машина сгорела полностью. Я жив".

Взрыв авто в Одессе: СБУ расследует как попытку теракта05.07.25, 12:04 • 1812 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Социальная сеть
Пожизненное лишение свободы
Украина