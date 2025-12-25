В Черкасской области местный депутат сообщил о взрыве своего автомобиля: полиция расследует покушение
Полиция расследует взрыв автомобиля AUDI Q7 в Корсунь-Шевченковском, произошедший 24 декабря около 22:00. В результате инцидента никто не пострадал, транспортное средство получило повреждения, открыто уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство.
В Корсунь-Шевченковском Черкасской области местная полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства взрыва автомобиля на фоне сообщения местного депутата о срабатывании взрывчатки в его авто, пишет УНН.
Детали
"24 декабря около 22:00 в полицию поступило сообщение от 39-летнего жителя города Корсунь-Шевченковский, владельца автомобиля AUDI Q7 о том, что на улице возле его домовладения произошел взрыв автомобиля", - сообщили в полиции.
На месте происшествия работали эксперты, взрывотехники и полицейские. "Установлено, что в результате взрыва и возгорания никто не пострадал, транспортное средство получило повреждения", - указали в полиции.
"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст.15 (покушение на преступление) ч. 2 п. 5 ст.115 (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, либо пожизненное лишение свободы.
"Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, а также причастных к совершению этого преступления. Вещественные доказательства изъяты. Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы", - говорится в сообщении.
Депутат Корсунь-Шевченковского городского совета Виталий Сторожук сообщил в Facebook, что вечером 24 декабря он "сел в свой автомобиль и начал движение. В этот момент сработала взрывчатка, заложенная под дном авто. Я успел выскочить из автомобиля. Машина сгорела полностью. Я жив".
