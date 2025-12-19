Ford отзывает более 272 тысяч автомобилей из-за неисправности системы парковки
Автокомпания Ford отзывает 272 645 автомобилей из-за неисправности системы парковки, которая может привести к самопроизвольному движению автомобиля после остановки. Проблема затронула модели F-150 Lightning BEV, Mustang Mach-E и Maverick и будет решена обновлением программного обеспечения.
Американский автогигант Ford объявил о масштабном отзыве 272 645 автомобилей из-за критической неисправности системы парковки. По данным Национального управления безопасности дорожного движения США, дефект может привести к тому, что автомобиль просто покатится после остановки, что существенно повышает риск аварий. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Проблема коснулась популярных электрических и гибридных моделей последних лет выпуска. В частности, в зону риска попали:
- F-150 Lightning BEV (2022–2026 годов выпуска);
- Mustang Mach-E (2024–2026 годов выпуска);
- Maverick (2025–2026 годов выпуска).
Суть неисправности заключается в том, что интегрированный модуль парковки может не зафиксировать транспортное средство в неподвижном состоянии, даже если водитель перевел рычаг в положение "Р".
Владельцу не обязательно ехать в сервисный центр, если автомобиль поддерживает дистанционное управление функциями. Ford планирует обновить программное обеспечение модуля парковки беспроводным способом. Для тех, у кого нет такой возможности, дилеры проведут перепрошивку бесплатно.
