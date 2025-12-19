$42.340.00
15:48 • 7140 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
15:34 • 13735 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
14:53 • 13892 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
14:21 • 24629 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:08 • 20721 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
12:39 • 15104 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
12:26 • 16602 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
19 декабря, 12:10 • 13092 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 23464 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
19 декабря, 11:08 • 11221 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
Ford отзывает более 272 тысяч автомобилей из-за неисправности системы парковки

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Автокомпания Ford отзывает 272 645 автомобилей из-за неисправности системы парковки, которая может привести к самопроизвольному движению автомобиля после остановки. Проблема затронула модели F-150 Lightning BEV, Mustang Mach-E и Maverick и будет решена обновлением программного обеспечения.

Ford отзывает более 272 тысяч автомобилей из-за неисправности системы парковки

Американский автогигант Ford объявил о масштабном отзыве 272 645 автомобилей из-за критической неисправности системы парковки. По данным Национального управления безопасности дорожного движения США, дефект может привести к тому, что автомобиль просто покатится после остановки, что существенно повышает риск аварий. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Проблема коснулась популярных электрических и гибридных моделей последних лет выпуска. В частности, в зону риска попали:

  • F-150 Lightning BEV (2022–2026 годов выпуска);
    • Mustang Mach-E (2024–2026 годов выпуска);
      • Maverick (2025–2026 годов выпуска).

        Суть неисправности заключается в том, что интегрированный модуль парковки может не зафиксировать транспортное средство в неподвижном состоянии, даже если водитель перевел рычаг в положение "Р".

        Как будут решать проблему

        Владельцу не обязательно ехать в сервисный центр, если автомобиль поддерживает дистанционное управление функциями. Ford планирует обновить программное обеспечение модуля парковки беспроводным способом. Для тех, у кого нет такой возможности, дилеры проведут перепрошивку бесплатно.

        Ford отменяет выпуск крупных электромобилей из-за убытков в $19,5 млрд16.12.25, 15:15 • 2429 просмотров

        Степан Гафтко

        Авто
        Техника
        Дорожно-транспортное происшествие
        Электроэнергия
        Reuters
        Соединённые Штаты