Ford отменяет выпуск крупных электромобилей из-за убытков в $19,5 млрд

Фото: Reuters

Американский автопроизводитель Ford радикально меняет стратегию: компания отказывается от производства крупных электрокаров в пользу гибридов и бензиновых моделей. Решение обусловлено низким спросом и изменением регуляторных норм администрацией Дональда Трампа, что приведет к финансовым потерям компании в размере 19,5 миллиарда долларов. Об этом говорится в материале BBC, пишет УНН.

Детали

Наибольшие изменения претерпит сегмент коммерческого транспорта и внедорожников. В частности, Ford отменяет выпуск полностью электрического пикапа F-150 Lightning, переделав его в гибрид, и останавливает разработку нового электрического фургона. Вместо масштабной электрификации бренд сосредоточится на прибыльных грузовиках и компактных доступных моделях.

Smart представил самый большой седан #6 EHD с гибридной системой Geely

Генеральный директор компании Джим Фарли отметил, что приоритетом становится устойчивость бизнеса.

Операционная реальность изменилась, и мы перераспределяем капитал в возможности роста с более высокой прибыльностью – добавил Фарли, указывая на грузовики, фургоны, гибридные автомобили и бизнес компании по накоплению энергии.

Смена курса происходит на фоне отмены администрацией Трампа субсидий в 7500 долларов и ослабления экологических стандартов. В Ford объясняют, что предыдущая стратегия потеряла экономический смысл.

Ford обновил седан Mondeo для китайского рынка

В заявлении Ford говорится, что экономическое обоснование значительного сосредоточения на производстве электромобилей, в частности крупногабаритных моделей, "исчезло из-за более низкого, чем ожидалось, спроса, высоких затрат и изменений в регулирующих органах".

Это изменение, обусловленное потребностями клиентов, направлено на создание более сильного, устойчивого и прибыльного Ford – заявил в своем заявлении главный исполнительный директор Ford Джим Фарли.

Фарли назвал новые смягченные правила "победой здравого смысла", отметив, что они "соответствуют спросу клиентов". Похожие процессы наблюдаются во всем секторе: General Motors уже объявила о 1,6 млрд долларов убытков из-за отказа от амбициозных целей по электрокарам, а Евросоюз сейчас обсуждает смягчение запрета на двигатели внутреннего сгорания после лоббирования со стороны Германии.

Ford и Renault заключают стратегическое партнерство для конкуренции с китайскими производителями: два доступных электромобиля уже в разработке