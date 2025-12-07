Smart представил самый большой седан #6 EHD с гибридной системой Geely

Компания Smart представила свою крупнейшую на сегодняшний день модель – гибридный седан с подзарядкой Smart #6 EHD. Информация о новинке, которая отличается от традиционного дизайна бренда и выглядит более "мейнстримно", была обнародована китайским Министерством промышленности и информационных технологий (MIIT), пишет УНН.

Детали

Ожидается, что официальный выход Smart #6 EHD, который станет второй гибридной моделью бренда, состоится в следующем году.

Smart #6 является самой большой моделью бренда, имея габариты кузова 4906/1922/1508 мм (длина/ширина/высота) и колесную базу 2926 мм.

Технические характеристики

Система: Гибридная система EHD с подзарядкой базируется на технологии Geely NordThor Hybrid 2.0.

Двигатель: Силовой агрегат оснащен двигателем 1.5T с максимальной мощностью 120 кВт (161 л.с.).

Аккумулятор: Используется литий-железо-фосфатный аккумулятор от компаний SVOLT или CATL.

Зарядка: По словам чиновников, зарядка аккумулятора с 10% до 80% занимает менее 20 минут.

Внешний вид Smart #6 EHD включает сплошную световую полосу спереди, скрытые дверные ручки, а также непрерывную полосу задних фонарей вогнутой формы. Наличие лидара, установленного на крыше, указывает на расширенные возможности помощи водителю.

