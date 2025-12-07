$42.180.00
49.230.00
ukenru
11:06 • 2532 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45 • 33124 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 45329 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 53305 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 51103 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 55895 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 54407 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 39787 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 82507 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 44078 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Smart представил самый большой седан #6 EHD с гибридной системой Geely

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Компания Smart представила свой самый большой гибридный седан Smart #6 EHD. Новая модель получила гибридную систему Geely NordThor Hybrid 2.0 и аккумулятор от SVOLT или CATL.

Smart представил самый большой седан #6 EHD с гибридной системой Geely

Компания Smart представила свою крупнейшую на сегодняшний день модель – гибридный седан с подзарядкой Smart #6 EHD. Информация о новинке, которая отличается от традиционного дизайна бренда и выглядит более "мейнстримно", была обнародована китайским Министерством промышленности и информационных технологий (MIIT), пишет УНН.

Детали

Ожидается, что официальный выход Smart #6 EHD, который станет второй гибридной моделью бренда, состоится в следующем году.

Smart #6 является самой большой моделью бренда, имея габариты кузова 4906/1922/1508 мм (длина/ширина/высота) и колесную базу 2926 мм.

Технические характеристики

  • Система: Гибридная система EHD с подзарядкой базируется на технологии Geely NordThor Hybrid 2.0.
    • Двигатель: Силовой агрегат оснащен двигателем 1.5T с максимальной мощностью 120 кВт (161 л.с.).
      • Аккумулятор: Используется литий-железо-фосфатный аккумулятор от компаний SVOLT или CATL.
        • Зарядка: По словам чиновников, зарядка аккумулятора с 10% до 80% занимает менее 20 минут.

          Внешний вид Smart #6 EHD включает сплошную световую полосу спереди, скрытые дверные ручки, а также непрерывную полосу задних фонарей вогнутой формы. Наличие лидара, установленного на крыше, указывает на расширенные возможности помощи водителю.

          Степан Гафтко

          Авто
          Техника
          Бренд
          Китай