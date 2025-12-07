Smart представив найбільший седан #6 EHD з гібридною системою Geely

Компанія Smart представила свою найбільшу модель на сьогодні – гібридний седан із підзарядкою Smart #6 EHD. Інформація про новинку, яка відрізняється від традиційного дизайну бренду і виглядає більш "мейнстрімно", була оприлюднена китайським Міністерством промисловості та інформаційних технологій (MIIT), пише УНН.

Деталі

Очікується, що офіційний вихід Smart #6 EHD, який стане другою гібридною моделлю бренду, відбудеться наступного року.

Smart #6 є найбільшою моделлю бренду, маючи габарити кузова 4906/1922/1508 мм (довжина/ширина/висота) та колісну базу 2926 мм.

Технічні характеристики

Система: Гібридна система EHD з підзарядкою базується на технології Geely NordThor Hybrid 2.0.

Двигун: Силовий агрегат оснащений двигуном 1.5T з максимальною потужністю 120 кВт (161 к.с.).

Акумулятор: Використовується літій-залізо-фосфатний акумулятор від компаній SVOLT або CATL.

Зарядка: За словами чиновників, заряджання акумулятора з 10% до 80% займає менш як 20 хвилин.

Зовнішній вигляд Smart #6 EHD включає суцільну світлову смугу спереду, приховані дверні ручки, а також безперервну смугу задніх ліхтарів увігнутої форми. Наявність лідару, встановленого на даху, вказує на розширені можливості допомоги водієві.

