Smart представив найбільший седан #6 EHD з гібридною системою Geely

російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 33115 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 45317 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 53292 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 51094 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 55887 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 54404 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 39785 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 82502 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 44076 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Робот-поліцейський заступив на службу в китайській провінції ЧжецзянPhotoVideo7 грудня, 02:43 • 5652 перегляди
Пентагон вивчає застосування автономних систем озброєнь в Україні для майбутніх операцій - Гегсет7 грудня, 03:24 • 10081 перегляди
Четвертий випадок за 40 років: у морських глибинах виявили семирукого восьминога 7 грудня, 03:42 • 9462 перегляди
Українці масово виїжджають за кордон: в НБУ назвали дві причини7 грудня, 04:08 • 11486 перегляди
У Судані бойовики обстріляли дитсадок та лікарню: понад 110 загиблих, майже пів сотні - діти7 грудня, 04:26 • 8032 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 39252 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 48950 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 62336 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 82503 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 71329 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Ілон Маск
Віктор Орбан
Україна
Сполучені Штати Америки
Кременчук
Чернігівська область
Полтавська область
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 35674 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 44864 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 46319 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 60339 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 58452 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
The New York Times

Smart представив найбільший седан #6 EHD з гібридною системою Geely

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Компанія Smart презентувала свій найбільший гібридний седан Smart #6 EHD. Нова модель отримала гібридну систему Geely NordThor Hybrid 2.0 та акумулятор від SVOLT або CATL.

Smart представив найбільший седан #6 EHD з гібридною системою Geely

Компанія Smart представила свою найбільшу модель на сьогодні – гібридний седан із підзарядкою Smart #6 EHD. Інформація про новинку, яка відрізняється від традиційного дизайну бренду і виглядає більш "мейнстрімно", була оприлюднена китайським Міністерством промисловості та інформаційних технологій (MIIT), пише УНН.

Деталі

Очікується, що офіційний вихід Smart #6 EHD, який стане другою гібридною моделлю бренду, відбудеться наступного року.

Smart #6 є найбільшою моделлю бренду, маючи габарити кузова 4906/1922/1508 мм (довжина/ширина/висота) та колісну базу 2926 мм.

Технічні характеристики

  • Система: Гібридна система EHD з підзарядкою базується на технології Geely NordThor Hybrid 2.0.
    • Двигун: Силовий агрегат оснащений двигуном 1.5T з максимальною потужністю 120 кВт (161 к.с.).
      • Акумулятор: Використовується літій-залізо-фосфатний акумулятор від компаній SVOLT або CATL.
        • Зарядка: За словами чиновників, заряджання акумулятора з 10% до 80% займає менш як 20 хвилин.

          Зовнішній вигляд Smart #6 EHD включає суцільну світлову смугу спереду, приховані дверні ручки, а також безперервну смугу задніх ліхтарів увігнутої форми. Наявність лідару, встановленого на даху, вказує на розширені можливості допомоги водієві.

          Ford оновив седан Mondeo для китайського ринку02.12.25, 16:15 • 2709 переглядiв

          Степан Гафтко

