Ford оновив седан Mondeo для китайського ринку

У Китаї Ford представив оновлений Mondeo, який у 2026 році вийде на ринок як модернізована версія моделі п’ятого покоління. Після прем’єри на автосалоні в Гуанчжоу автомобіль надійде у продаж вже цього тижня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Мotor 1.

Деталі

Ford Mondeo 2026 року є продуктом спільного підприємства Changan Ford, повністю розробленим і виробленим у Китаї. Модель, яка дебютувала в 2022 році, отримала рестайлінг, зокрема нову передню частину без розділених фар, тепер це єдиний блок, що нагадує дизайн Mustang. Також зникла світлодіодна передня панель.

Загальний силует залишився без змін, з лінією даху у стилі фастбека та інтегрованими дверними ручками. Ford представив нові двоколірні 21-дюймові диски та зберіг чорний дах. Задні ліхтарі змінили внутрішню графіку, а третій стоп-сигнал отримав новий вигляд. До палітри додали два кольори – Crimson Red та Ocean Blue.

У салоні залишився великий 27-дюймовий 4K-дисплей і 12,3-дюймова цифрова панель приладів у спільній скляній поверхні. З’явилися нові фізичні елементи керування під центральними дефлекторами. Оновили й центральну консоль, додавши бездротову зарядку для двох смартфонів. Система SYNC+ працює на потужнішому чипі Qualcomm та підтримує бездротові оновлення.

Mondeo 2026 року отримав три силові варіанти: бензинові 1,5-літровий двигун потужністю 193 к.с. та 2,0-літровий на 257 к.с., а також гібридну установку на базі 1,5-літрового двигуна сумарною потужністю 284 к.с. Причому всі версії Mondeo в Китаї передають потужність на передні колеса.

