Ford оновив седан Mondeo для китайського ринку

Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп'янська, Покровська та Вовчанська
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотно
Штурмовики зс рф на Покровському напрямку грабують тіла своїх товаришів по службі - "АТЕШ"
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА
Трамп спрямував до рф нетипову команду переговірників для "мирної угоди" щодо України - CNN
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю
Депутати заблокували трибуну у ВР, Стефанчук оголосив перерву
Публікації
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
Ексклюзив
11:54 • 15622 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
Ексклюзив
11:33 • 16668 перегляди
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 49200 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживати
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Тімур Міндіч
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Ірландія
Донецька область
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбу
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
The Guardian

Ford оновив седан Mondeo для китайського ринку

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Ford представив оновлений Mondeo 2026 року в Китаї, який отримав рестайлінг передньої частини, нові диски та кольори, а також оновлений інтер'єр з 27-дюймовим 4K-дисплеєм. Автомобіль буде доступний з трьома силовими агрегатами: двома бензиновими та гібридним, всі з переднім приводом.

Ford оновив седан Mondeo для китайського ринку

У Китаї Ford представив оновлений Mondeo, який у 2026 році вийде на ринок як модернізована версія моделі п’ятого покоління. Після прем’єри на автосалоні в Гуанчжоу автомобіль надійде у продаж вже цього тижня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Мotor 1.

Деталі

Ford Mondeo 2026 року є продуктом спільного підприємства Changan Ford, повністю розробленим і виробленим у Китаї. Модель, яка дебютувала в 2022 році, отримала рестайлінг, зокрема нову передню частину без розділених фар, тепер це єдиний блок, що нагадує дизайн Mustang. Також зникла світлодіодна передня панель.

Загальний силует залишився без змін, з лінією даху у стилі фастбека та інтегрованими дверними ручками. Ford представив нові двоколірні 21-дюймові диски та зберіг чорний дах. Задні ліхтарі змінили внутрішню графіку, а третій стоп-сигнал отримав новий вигляд. До палітри додали два кольори – Crimson Red та Ocean Blue.

У салоні залишився великий 27-дюймовий 4K-дисплей і 12,3-дюймова цифрова панель приладів у спільній скляній поверхні. З’явилися нові фізичні елементи керування під центральними дефлекторами. Оновили й центральну консоль, додавши бездротову зарядку для двох смартфонів. Система SYNC+ працює на потужнішому чипі Qualcomm та підтримує бездротові оновлення.

Mondeo 2026 року отримав три силові варіанти: бензинові 1,5-літровий двигун потужністю 193 к.с. та 2,0-літровий на 257 к.с., а також гібридну установку на базі 1,5-літрового двигуна сумарною потужністю 284 к.с. Причому всі версії Mondeo в Китаї передають потужність на передні колеса.

Нагадаємо

Mazda представила оновлений кросовер CX-5 з електронною та електричною архітектурою наступного покоління та вдосконаленим інтерфейсом. Автомобіль отримав інтегровані сервіси Google та надійде до європейських дилерів у грудні 2025 року.

Антоніна Туманова

Новини СвітуАвто
Техніка
Китай
Google