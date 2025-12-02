Ford обновил седан Mondeo для китайского рынка
Киев • УНН
Ford представил обновленный Mondeo 2026 года в Китае, который получил рестайлинг передней части, новые диски и цвета, а также обновленный интерьер с 27-дюймовым 4K-дисплеем. Автомобиль будет доступен с тремя силовыми агрегатами: двумя бензиновыми и гибридным, все с передним приводом.
В Китае Ford представил обновленный Mondeo, который в 2026 году выйдет на рынок как модернизированная версия модели пятого поколения. После премьеры на автосалоне в Гуанчжоу автомобиль поступит в продажу уже на этой неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Motor 1.
Детали
Ford Mondeo 2026 года является продуктом совместного предприятия Changan Ford, полностью разработанным и произведенным в Китае. Модель, дебютировавшая в 2022 году, получила рестайлинг, в частности новую переднюю часть без разделенных фар, теперь это единый блок, напоминающий дизайн Mustang. Также исчезла светодиодная передняя панель.
Общий силуэт остался без изменений, с линией крыши в стиле фастбека и интегрированными дверными ручками. Ford представил новые двухцветные 21-дюймовые диски и сохранил черную крышу. Задние фонари изменили внутреннюю графику, а третий стоп-сигнал получил новый вид. В палитру добавили два цвета – Crimson Red и Ocean Blue.
В салоне остался большой 27-дюймовый 4K-дисплей и 12,3-дюймовая цифровая панель приборов в общей стеклянной поверхности. Появились новые физические элементы управления под центральными дефлекторами. Обновили и центральную консоль, добавив беспроводную зарядку для двух смартфонов. Система SYNC+ работает на более мощном чипе Qualcomm и поддерживает беспроводные обновления.
Mondeo 2026 года получил три силовых варианта: бензиновые 1,5-литровый двигатель мощностью 193 л.с. и 2,0-литровый на 257 л.с., а также гибридную установку на базе 1,5-литрового двигателя суммарной мощностью 284 л.с. Причем все версии Mondeo в Китае передают мощность на передние колеса.
Напомним
