Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
06:00 • 6464 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 28539 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 41873 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 37760 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 39345 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 37291 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 35920 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 42653 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 33743 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Mazda показала новий CX-5 з інтегрованими сервісами Google

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Mazda представила оновлений кросовер CX-5 з електронною та електричною архітектурою наступного покоління та вдосконаленим інтерфейсом. Автомобіль отримав інтегровані сервіси Google та надійде до європейських дилерів у грудні 2025 року.

Mazda показала новий CX-5 з інтегрованими сервісами Google

Mazda представила абсолютно новий CX-5 як першу модель, що отримала електронну та електричну архітектуру наступного покоління, а також удосконалений інтерфейс "людина–машина" з інтегрованими сервісами Google за замовчуванням. Про це повідомляє Automotive World, пише УНН.

Деталі

Перероблений кросовер отримав Mazda E/E Architecture+, яка поєднує електронні блоки керування, програмні рівні, комунікаційні мережі та зовнішні сервери, що дає змогу оновлювати функції автомобіля дистанційно, без відвідування сервісу, а також підтримує роботу передових систем допомоги водієві.

Нова архітектура є основою для майбутніх програмно-визначених автомобілів Mazda і підтримує переосмислений дизайн кокпіта в CX-5. Інтерфейс "людина–машина" включає інтегрований сенсорний екран діагоналлю 12,9 або 15,6 дюйма, 10,25-дюймову цифрову панель приладів і збільшений проєкційний дисплей, при цьому фізичні кнопки для основних функцій збережено, щоб мінімізувати відволікання водія. Ємнісні перемикачі на кермі об’єднують функції, зокрема огляд на 360° та системи Mi-Drive.

Google-вбудований доступний у всіх комплектаціях і стартує з Google Assistant, а пізніше оновиться до Google Gemini. Система дає змогу керувати голосом кліматом і навігацією; підтримка Apple CarPlay та Android Auto також включена. У вибраних версіях доступна преміальна аудіосистема Bose з 12 динаміками.

Зовні модель розвиває дизайнерську мову Kodo, отримавши оновлені пропорції та впевненіший вигляд. CX-5 оснащений 2,5-літровим бензиновим двигуном e-Skyactiv G з технологією Mazda M Hybrid. Модель надійде до європейських дилерських центрів у грудні 2025 року, а ціни в Європі стартуватимуть приблизно від €32 560 на основі польського ринку.

Mercedes-Benz CLE отримає оновлення: які зміни очікуються28.11.25, 13:03 • 2390 переглядiв

Ольга Розгон

Новини СвітуТехнологіїАвто
Техніка
Бренд
Європа
Google
Польща