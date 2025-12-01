Mazda показала новий CX-5 з інтегрованими сервісами Google
Київ • УНН
Mazda представила оновлений кросовер CX-5 з електронною та електричною архітектурою наступного покоління та вдосконаленим інтерфейсом. Автомобіль отримав інтегровані сервіси Google та надійде до європейських дилерів у грудні 2025 року.
Mazda представила абсолютно новий CX-5 як першу модель, що отримала електронну та електричну архітектуру наступного покоління, а також удосконалений інтерфейс "людина–машина" з інтегрованими сервісами Google за замовчуванням. Про це повідомляє Automotive World, пише УНН.
Деталі
Перероблений кросовер отримав Mazda E/E Architecture+, яка поєднує електронні блоки керування, програмні рівні, комунікаційні мережі та зовнішні сервери, що дає змогу оновлювати функції автомобіля дистанційно, без відвідування сервісу, а також підтримує роботу передових систем допомоги водієві.
Нова архітектура є основою для майбутніх програмно-визначених автомобілів Mazda і підтримує переосмислений дизайн кокпіта в CX-5. Інтерфейс "людина–машина" включає інтегрований сенсорний екран діагоналлю 12,9 або 15,6 дюйма, 10,25-дюймову цифрову панель приладів і збільшений проєкційний дисплей, при цьому фізичні кнопки для основних функцій збережено, щоб мінімізувати відволікання водія. Ємнісні перемикачі на кермі об’єднують функції, зокрема огляд на 360° та системи Mi-Drive.
Google-вбудований доступний у всіх комплектаціях і стартує з Google Assistant, а пізніше оновиться до Google Gemini. Система дає змогу керувати голосом кліматом і навігацією; підтримка Apple CarPlay та Android Auto також включена. У вибраних версіях доступна преміальна аудіосистема Bose з 12 динаміками.
Зовні модель розвиває дизайнерську мову Kodo, отримавши оновлені пропорції та впевненіший вигляд. CX-5 оснащений 2,5-літровим бензиновим двигуном e-Skyactiv G з технологією Mazda M Hybrid. Модель надійде до європейських дилерських центрів у грудні 2025 року, а ціни в Європі стартуватимуть приблизно від €32 560 на основі польського ринку.
Mercedes-Benz CLE отримає оновлення: які зміни очікуються28.11.25, 13:03 • 2390 переглядiв