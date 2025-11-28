Mercedes-Benz CLE отримає оновлення: які зміни очікуються

У 2026 році Mercedes-Benz CLE отримає оновлення, повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

У 2023 році, прагнучи мінімізувати дорогий процес заповнення всіх можливих ніш, Mercedes-Benz об'єднав купе E-Класу та C-Класу, створивши CLE. До кінця 2025 року CLE досягне середини свого "життєвого циклу", і в 2026 році знадобиться рестайлінг, щоб зберегти його стиль та можливості на рівні інших, новіших Mercedes-Benz, таких як зовсім новий CLA, зауважує видання.

У тестового автомобіля, спійманого шпигунами видання, передня частина повністю замаскована, і решта дизайну нічим не замаскована, але це може бути не характерним для кінцевого продукту. Mercedes може замінити задні ліхтарі на денні ходові вогні, або вирішити, що існуючий вигляд все ще досить хороший. "Переходячи до того, що, як ми знаємо, зміниться: нова передня панель отримає збільшену решітку радіатора зі зміненою сіткою, яка, ймовірно, перегукуватиметься з решіткою радіатора вищезгаданого CLA", - ідеться у повідомленні.

Окрім того, фари, які здаються більш утопленими, зі свого роду бровою над ними, отримають зіркоподібні світлодіодні деталі, а нижче очікуються незначні зміни у формі нижніх бічних повітрозабірників. Чорна плівка на дзеркалах також може вказувати на злегка перероблене налаштування покажчиків повороту.

У салоні, як повідомляється, з'явиться новітня інформаційно-розважальна система MBUX четвертого покоління з голосовим управлінням, яка працюватиме на новій операційній системі MB.OS. Mercedes з гордістю заявляє, що це перша автомобільна інформаційно-розважальна система, в якій інтегрований штучний інтелект від Microsoft і Google. Покупці можуть розраховувати на те, що продавці в дилерських центрах підштовхуватимуть їх до опціонального Superscreen, що поєднує 10,25-дюймовий дисплей водія з центральним 14-дюймовим сенсорним екраном і 14-дюймовим дисплеєм пасажира.

Що стосується того, що знайдеться під капотом: очікується, що 2,0-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом поточної моделі CLE 300 (255 к.с.) і 3,0-літровий рядний шестициліндровий двигун з турбонаддувом CLE 450 (375 к.с.).

