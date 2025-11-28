Mercedes-Benz CLE отримає оновлення: які зміни очікуються

$42.190.11
11:00 • 394 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
09:41 • 3380 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
09:17 • 6942 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
08:06 • 15473 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
06:58 • 15196 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
06:35 • 15298 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
06:29 • 13829 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
27 листопада, 22:13 • 11612 перегляди
Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штабPhoto
27 листопада, 18:30 • 29411 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
27 листопада, 17:31 • 27192 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Міноборони: росія використовує "Шахеди" для полювання на українські літаки та гелікоптери28 листопада, 01:30 • 17289 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 13988 перегляди
Українця знайшли мертвим у згорілому автомобілі у Відні - ЗМІPhoto06:12 • 7372 перегляди
Кількість жертв пожежі у Гонконзі продовжує зростати, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежахVideo07:16 • 4442 перегляди
Підривати себе гранатами: Кім Чен Ин наказав своїм солдатам в Україні в полон не здаватися07:24 • 10908 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерією
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 1996 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
08:06 • 15473 перегляди
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми 07:39 • 2956 перегляди
Кількість жертв пожежі у Гонконзі продовжує зростати, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежахVideo07:16 • 4792 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 14206 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 34486 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 55109 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 88109 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 103309 перегляди
Mercedes-Benz CLE отримає оновлення: які зміни очікуються

Київ • УНН

 • 70 перегляди

У 2026 році Mercedes-Benz CLE пройде рестайлінг, щоб відповідати стилю нових моделей. Оновлення включатиме нову передню панель, збільшену решітку радіатора та інформаційно-розважальну систему MBUX четвертого покоління.

Mercedes-Benz CLE отримає оновлення: які зміни очікуються

У 2026 році Mercedes-Benz CLE отримає оновлення, повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

У 2023 році, прагнучи мінімізувати дорогий процес заповнення всіх можливих ніш, Mercedes-Benz об'єднав купе E-Класу та C-Класу, створивши CLE. До кінця 2025 року CLE досягне середини свого "життєвого циклу", і в 2026 році знадобиться рестайлінг, щоб зберегти його стиль та можливості на рівні інших, новіших Mercedes-Benz, таких як зовсім новий CLA, зауважує видання.

У тестового автомобіля, спійманого шпигунами видання, передня частина повністю замаскована, і решта дизайну нічим не замаскована, але це може бути не характерним для кінцевого продукту. Mercedes може замінити задні ліхтарі на денні ходові вогні, або вирішити, що існуючий вигляд все ще досить хороший. "Переходячи до того, що, як ми знаємо, зміниться: нова передня панель отримає збільшену решітку радіатора зі зміненою сіткою, яка, ймовірно, перегукуватиметься з решіткою радіатора вищезгаданого CLA", - ідеться у повідомленні.

Окрім того, фари, які здаються більш утопленими, зі свого роду бровою над ними, отримають зіркоподібні світлодіодні деталі, а нижче очікуються незначні зміни у формі нижніх бічних повітрозабірників. Чорна плівка на дзеркалах також може вказувати на злегка перероблене налаштування покажчиків повороту.

У салоні, як повідомляється, з'явиться новітня інформаційно-розважальна система MBUX четвертого покоління з голосовим управлінням, яка працюватиме на новій операційній системі MB.OS. Mercedes з гордістю заявляє, що це перша автомобільна інформаційно-розважальна система, в якій інтегрований штучний інтелект від Microsoft і Google. Покупці можуть розраховувати на те, що продавці в дилерських центрах підштовхуватимуть їх до опціонального Superscreen, що поєднує 10,25-дюймовий дисплей водія з центральним 14-дюймовим сенсорним екраном і 14-дюймовим дисплеєм пасажира.

Що стосується того, що знайдеться під капотом: очікується, що 2,0-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом поточної моделі CLE 300 (255 к.с.) і 3,0-літровий рядний шестициліндровий двигун з турбонаддувом CLE 450 (375 к.с.). 

Audi Q9 вийде на ринок у 2026 році, конкуруючи з BMW X7 та Mercedes GLS25.09.25, 15:39 • 5218 переглядiв

Юлія Шрамко

