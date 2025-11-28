Mercedes-Benz CLE получит обновление: какие изменения ожидаются

В 2026 году Mercedes-Benz CLE получит обновление, сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

В 2023 году, стремясь минимизировать дорогостоящий процесс заполнения всех возможных ниш, Mercedes-Benz объединил купе E-Класса и C-Класса, создав CLE. К концу 2025 года CLE достигнет середины своего "жизненного цикла", и в 2026 году потребуется рестайлинг, чтобы сохранить его стиль и возможности на уровне других, более новых Mercedes-Benz, таких как совершенно новый CLA, отмечает издание.

У тестового автомобиля, пойманного шпионами издания, передняя часть полностью замаскирована, и остальной дизайн ничем не замаскирован, но это может быть не характерным для конечного продукта. Mercedes может заменить задние фонари на дневные ходовые огни, или решить, что существующий вид все еще достаточно хорош. "Переходя к тому, что, как мы знаем, изменится: новая передняя панель получит увеличенную решетку радиатора с измененной сеткой, которая, вероятно, будет перекликаться с решеткой радиатора вышеупомянутого CLA", - говорится в сообщении.

Кроме того, фары, которые кажутся более утопленными, со своего рода бровью над ними, получат звездообразные светодиодные детали, а ниже ожидаются незначительные изменения в форме нижних боковых воздухозаборников. Черная пленка на зеркалах также может указывать на слегка переработанную настройку указателей поворота.

В салоне, как сообщается, появится новейшая информационно-развлекательная система MBUX четвертого поколения с голосовым управлением, которая будет работать на новой операционной системе MB.OS. Mercedes с гордостью заявляет, что это первая автомобильная информационно-развлекательная система, в которой интегрирован искусственный интеллект от Microsoft и Google. Покупатели могут рассчитывать на то, что продавцы в дилерских центрах будут подталкивать их к опциональному Superscreen, сочетающему 10,25-дюймовый дисплей водителя с центральным 14-дюймовым сенсорным экраном и 14-дюймовым дисплеем пассажира.

Что касается того, что найдется под капотом: ожидается, что 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом текущей модели CLE 300 (255 л.с.) и 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом CLE 450 (375 л.с.).

Audi Q9 выйдет на рынок в 2026 году, конкурируя с BMW X7 и Mercedes GLS