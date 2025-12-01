Mazda показала новый CX-5 с интегрированными сервисами Google
Киев • УНН
Mazda представила обновленный кроссовер CX-5 с электронной и электрической архитектурой следующего поколения и усовершенствованным интерфейсом. Автомобиль получил интегрированные сервисы Google и поступит к европейским дилерам в декабре 2025 года.
Mazda представила совершенно новый CX-5 как первую модель, получившую электронную и электрическую архитектуру следующего поколения, а также усовершенствованный интерфейс «человек-машина» с интегрированными сервисами Google по умолчанию. Об этом сообщает Automotive World, пишет УНН.
Подробности
Переработанный кроссовер получил Mazda E/E Architecture+, которая объединяет электронные блоки управления, программные уровни, коммуникационные сети и внешние серверы, что позволяет обновлять функции автомобиля дистанционно, без посещения сервиса, а также поддерживает работу передовых систем помощи водителю.
Новая архитектура является основой для будущих программно-определяемых автомобилей Mazda и поддерживает переосмысленный дизайн кокпита в CX-5. Интерфейс «человек-машина» включает интегрированный сенсорный экран диагональю 12,9 или 15,6 дюйма, 10,25-дюймовую цифровую панель приборов и увеличенный проекционный дисплей, при этом физические кнопки для основных функций сохранены, чтобы минимизировать отвлечение водителя. Емкостные переключатели на руле объединяют функции, в частности обзор на 360° и системы Mi-Drive.
Google-встроенный доступен во всех комплектациях и стартует с Google Assistant, а позже обновится до Google Gemini. Система позволяет управлять голосом климатом и навигацией; поддержка Apple CarPlay и Android Auto также включена. В выбранных версиях доступна премиальная аудиосистема Bose с 12 динамиками.
Внешне модель развивает дизайнерский язык Kodo, получив обновленные пропорции и более уверенный вид. CX-5 оснащен 2,5-литровым бензиновым двигателем e-Skyactiv G с технологией Mazda M Hybrid. Модель поступит к европейским дилерским центрам в декабре 2025 года, а цены в Европе будут стартовать примерно от €32 560 на основе польского рынка.
