06:00 • 6234 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 28459 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 41796 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 37688 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 39283 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 37257 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 35900 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 42642 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 33735 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 28341 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
Mazda показала новый CX-5 с интегрированными сервисами Google

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Mazda представила обновленный кроссовер CX-5 с электронной и электрической архитектурой следующего поколения и усовершенствованным интерфейсом. Автомобиль получил интегрированные сервисы Google и поступит к европейским дилерам в декабре 2025 года.

Mazda показала новый CX-5 с интегрированными сервисами Google

Mazda представила совершенно новый CX-5 как первую модель, получившую электронную и электрическую архитектуру следующего поколения, а также усовершенствованный интерфейс «человек-машина» с интегрированными сервисами Google по умолчанию. Об этом сообщает Automotive World, пишет УНН.

Подробности

Переработанный кроссовер получил Mazda E/E Architecture+, которая объединяет электронные блоки управления, программные уровни, коммуникационные сети и внешние серверы, что позволяет обновлять функции автомобиля дистанционно, без посещения сервиса, а также поддерживает работу передовых систем помощи водителю.

Новая архитектура является основой для будущих программно-определяемых автомобилей Mazda и поддерживает переосмысленный дизайн кокпита в CX-5. Интерфейс «человек-машина» включает интегрированный сенсорный экран диагональю 12,9 или 15,6 дюйма, 10,25-дюймовую цифровую панель приборов и увеличенный проекционный дисплей, при этом физические кнопки для основных функций сохранены, чтобы минимизировать отвлечение водителя. Емкостные переключатели на руле объединяют функции, в частности обзор на 360° и системы Mi-Drive.

Google-встроенный доступен во всех комплектациях и стартует с Google Assistant, а позже обновится до Google Gemini. Система позволяет управлять голосом климатом и навигацией; поддержка Apple CarPlay и Android Auto также включена. В выбранных версиях доступна премиальная аудиосистема Bose с 12 динамиками.

Внешне модель развивает дизайнерский язык Kodo, получив обновленные пропорции и более уверенный вид. CX-5 оснащен 2,5-литровым бензиновым двигателем e-Skyactiv G с технологией Mazda M Hybrid. Модель поступит к европейским дилерским центрам в декабре 2025 года, а цены в Европе будут стартовать примерно от €32 560 на основе польского рынка.

Mercedes-Benz CLE получит обновление: какие изменения ожидаются28.11.25, 13:03 • 2390 просмотров

Ольга Розгон

