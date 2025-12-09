Ford и Renault заключают стратегическое партнерство для конкуренции с китайскими производителями: два доступных электромобиля уже в разработке

Фото: Reuters. Генеральный директор Ford Джим Фарли и генеральный директор Renault Group Франсуа Провост

Компании Ford и Renault Group объявили о знаковом стратегическом партнерстве, направленном на расширение предложения электромобилей Ford для европейских клиентов и значительное повышение конкурентоспособности обоих игроков на быстро меняющемся автомобильном рынке. Об этом сообщает Reuters и сами автокомпании, пишет УНН.

Детали

Сотрудничество начнется с разработки двух доступных электромобилей Ford, а также будет включать совместные усилия в сегменте легких коммерческих автомобилей.

Краеугольным камнем этого сотрудничества является соглашение о партнерстве по разработке двух отдельных электромобилей под брендом Ford. Новые модели будут базироваться на платформе Ampere от Renault, что позволит использовать сильные активы и конкурентоспособность французской группы в сфере электромобилей. Производство будет осуществляться на мощностях Renault на севере Франции. Разработанные Ford совместно с Renault Group, эти два автомобиля, как ожидается, будут иметь выразительную динамику вождения и аутентичную ДНК бренда Ford. Первый из них должен появиться в автосалонах в начале 2028 года.

Mercedes представил новый кроссовер GLB: семь мест, три экрана, два багажника

Помимо сотрудничества в области электромобилей, Ford и Renault Group также подписали Письмо о намерениях относительно европейского сотрудничества в области легких коммерческих автомобилей. Согласно этому документу, партнеры будут изучать возможность совместной разработки и производства отдельных LCV под брендами обеих компаний.

Как отмечает Reuters, ключевая цель партнерства европейских автокомпаний – сокращение затрат и отражение растущей конкуренции со стороны китайских производителей на европейском рынке.

Smart представил самый большой седан #6 EHD с гибридной системой Geely