Ford и Renault заключают стратегическое партнерство для конкуренции с китайскими производителями: два доступных электромобиля уже в разработке

ukenru
15:34 • 2412 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
15:14 • 4314 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
10:59 • 12407 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
10:26 • 20313 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 41388 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 27383 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 30108 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 40223 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 33993 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 35417 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Львовский городской совет опроверг фейк об игнорировании русскоязычного ребенка в день Святого НиколаяPhoto9 декабря, 08:11 • 20215 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 18734 просмотра
Под видом "курортных проектов": оккупационные власти Херсонщины хотят передать азовское побережье минску9 декабря, 09:24 • 16479 просмотра
Станция метро "Мостицкая" в Киеве получит новое название до открытия: что известно9 декабря, 09:55 • 17858 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto12:00 • 15228 просмотра
публикации
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба15:34 • 2412 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto12:00 • 15376 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23 • 41388 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 16163 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 59079 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Фридрих Мерц
Антониу Кошта
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Донецкая область
Китай
Реклама
УНН Lite
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 18860 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 25738 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 62425 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 68034 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 78101 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Грибы
Нефть марки Brent
Дипломатка

Ford и Renault заключают стратегическое партнерство для конкуренции с китайскими производителями: два доступных электромобиля уже в разработке

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Компании Ford и Renault Group заключили стратегическое партнерство для расширения предложения электромобилей Ford в Европе. Сотрудничество предусматривает разработку двух доступных электромобилей Ford на платформе Ampere от Renault и совместные усилия в сегменте легких коммерческих автомобилей.

Ford и Renault заключают стратегическое партнерство для конкуренции с китайскими производителями: два доступных электромобиля уже в разработке
Фото: Reuters. Генеральный директор Ford Джим Фарли и генеральный директор Renault Group Франсуа Провост

Компании Ford и Renault Group объявили о знаковом стратегическом партнерстве, направленном на расширение предложения электромобилей Ford для европейских клиентов и значительное повышение конкурентоспособности обоих игроков на быстро меняющемся автомобильном рынке. Об этом сообщает Reuters и сами автокомпании, пишет УНН.

Детали 

Сотрудничество начнется с разработки двух доступных электромобилей Ford, а также будет включать совместные усилия в сегменте легких коммерческих автомобилей.

Краеугольным камнем этого сотрудничества является соглашение о партнерстве по разработке двух отдельных электромобилей под брендом Ford. Новые модели будут базироваться на платформе Ampere от Renault, что позволит использовать сильные активы и конкурентоспособность французской группы в сфере электромобилей. Производство будет осуществляться на мощностях Renault на севере Франции. Разработанные Ford совместно с Renault Group, эти два автомобиля, как ожидается, будут иметь выразительную динамику вождения и аутентичную ДНК бренда Ford. Первый из них должен появиться в автосалонах в начале 2028 года.

Mercedes представил новый кроссовер GLB: семь мест, три экрана, два багажника08.12.25, 14:03 • 2560 просмотров

Помимо сотрудничества в области электромобилей, Ford и Renault Group также подписали Письмо о намерениях относительно европейского сотрудничества в области легких коммерческих автомобилей. Согласно этому документу, партнеры будут изучать возможность совместной разработки и производства отдельных LCV под брендами обеих компаний. 

Как отмечает Reuters, ключевая цель партнерства европейских автокомпаний – сокращение затрат и отражение растущей конкуренции со стороны китайских производителей на европейском рынке.

Smart представил самый большой седан #6 EHD с гибридной системой Geely07.12.25, 14:04 • 3852 просмотра

Степан Гафтко

Авто
Техника
Тренд
Бренд
Электроэнергия
Reuters
Франция
Европа