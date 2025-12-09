Ford та Renault укладають стратегічне партнерство для конкуренції з китайськими виробниками: два доступні електромобілі вже в розробці
Компанії Ford та Renault Group уклали стратегічне партнерство для розширення пропозиції електромобілів Ford в Європі. Співпраця передбачає розробку двох доступних електромобілів Ford на платформі Ampere від Renault та спільні зусилля у сегменті легких комерційних автомобілів.
Компанії Ford та Renault Group оголосили про знакове стратегічне партнерство, спрямоване на розширення пропозиції електромобілів Ford для європейських клієнтів та значне підвищення конкурентоспроможності обох гравців на автомобільному ринку, що швидко змінюється. Про це повідомляє Reuters та самі автокомпанії, пише УНН.
Співпраця розпочнеться з розробки двох доступних електромобілів Ford, а також включатиме спільні зусилля у сегменті легких комерційних автомобілів.
Наріжним каменем цієї співпраці є угода про партнерство щодо розробки двох окремих електромобілів під брендом Ford. Нові моделі будуть базуватися на платформі Ampere від Renault, що дозволить використовувати сильні активи та конкурентоспроможність французької групи у сфері електромобілів. Виробництво здійснюватиметься на потужностях Renault на півночі Франції. Розроблені Ford спільно з Renault Group, ці два автомобілі, як очікується, матимуть виразну динаміку водіння та автентичну ДНК бренду Ford. Перший із них має з'явитися в автосалонах на початку 2028 року.
Окрім співпраці в галузі електромобілів, Ford та Renault Group також підписали Лист про наміри щодо європейської співпраці в галузі легких комерційних автомобілів. Згідно з цим документом, партнери вивчатимуть можливість спільної розробки та виробництва окремих LCV під брендами обох компаній.
Як зазначає Reuters, ключова мета партнерства європейських автокомпаній – скорочення витрат та відбиття зростаючої конкуренції з боку китайських виробників на європейському ринку.
