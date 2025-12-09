ukenru
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
Графіки відключень електроенергії
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ford та Renault укладають стратегічне партнерство для конкуренції з китайськими виробниками: два доступні електромобілі вже в розробці

Київ • УНН

Компанії Ford та Renault Group уклали стратегічне партнерство для розширення пропозиції електромобілів Ford в Європі. Співпраця передбачає розробку двох доступних електромобілів Ford на платформі Ampere від Renault та спільні зусилля у сегменті легких комерційних автомобілів.

Ford та Renault укладають стратегічне партнерство для конкуренції з китайськими виробниками: два доступні електромобілі вже в розробці
Фото: Reuters. Генеральний директор Ford Джим Фарлі та генеральний директор Renault Group Франсуа Провост

Компанії Ford та Renault Group оголосили про знакове стратегічне партнерство, спрямоване на розширення пропозиції електромобілів Ford для європейських клієнтів та значне підвищення конкурентоспроможності обох гравців на автомобільному ринку, що швидко змінюється. Про це повідомляє Reuters та самі автокомпанії, пише УНН.

Деталі 

Співпраця розпочнеться з розробки двох доступних електромобілів Ford, а також включатиме спільні зусилля у сегменті легких комерційних автомобілів.

Наріжним каменем цієї співпраці є угода про партнерство щодо розробки двох окремих електромобілів під брендом Ford. Нові моделі будуть базуватися на платформі Ampere від Renault, що дозволить використовувати сильні активи та конкурентоспроможність французької групи у сфері електромобілів. Виробництво здійснюватиметься на потужностях Renault на півночі Франції. Розроблені Ford спільно з Renault Group, ці два автомобілі, як очікується, матимуть виразну динаміку водіння та автентичну ДНК бренду Ford. Перший із них має з'явитися в автосалонах на початку 2028 року.

Окрім співпраці в галузі електромобілів, Ford та Renault Group також підписали Лист про наміри щодо європейської співпраці в галузі легких комерційних автомобілів. Згідно з цим документом, партнери вивчатимуть можливість спільної розробки та виробництва окремих LCV під брендами обох компаній. 

Як зазначає Reuters, ключова мета партнерства європейських автокомпаній – скорочення витрат та відбиття зростаючої конкуренції з боку китайських виробників на європейському ринку.

Степан Гафтко

