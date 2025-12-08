Mercedes представив новий кросовер GLB: сім місць, три екрани, два багажники

Mercedes оновлює свою лінійку компактних автомобілів. Після того, як на початку цього року були представлені седан CLA та універсал CLA, наступним є GLB, пише УНН з посиланням на Motor1.com.

Деталі

Семимісний кросовер залишається "квадратним", як і GLK минулого, але все інше для другого покоління змінюється, пише видання. Відповідно до останніх моделей зі Штутгарта, він прикрашений трипроменевими зірками як усередині, так і зовні.

Як і у випадку з моделями CLA, Mercedes лідирує з електричною версією. Наступник, який більше не називається EQB, був перейменований на GLB з технологією EQ. Розширюючи визначення "компактний", новий GLB довший і ширший за свого попередника EQB. Mercedes подовжив кузов на 48 мм до 4732 мм, а ширина зросла на 27 мм до 1861 мм. Трирядний кросовер знизили на 14 мм до 1687 мм, а його колісна база тепер на 60 мм довша, до 2889 мм.

У результаті цього "зростання" місця для голови та ніг трохи більше, незалежно від того, де ви сидите. Два крайніх задніх сидіння можуть вмістити пасажирів зростом до 1,71 метра, тому третій ряд призначений не лише для дітей. Ні BMW, ні Audi не пропонують семимісний електромобіль у цьому класі, що дозволяє Mercedes залучити більше покупців, яким потрібен третій ряд, але які не хочуть переходити на вищий сегмент, зазначає видання.

Хоча GLB знаходиться ближче до нижньої частини лінійки кросоверів Mercedes, його можна замовити з 20-дюймовими колесами, і в цьому випадку адаптивні амортизатори входять у стандартну комплектацію. Як зазначається, буде важко відрізнити електричну та бензинову версії. Автовиробник, як вказано, бере приклад з BMW, вносячи лише незначні зміни, щоб відрізнити електромобіль від моделей з двигуном внутрішнього згоряння, головним чином за допомогою різних дизайнів решітки радіатора.

Доступ до салону тепер здійснюється через приховані дверні ручки, що є постійним трендом серед нових автомобілів для кращої аеродинаміки. Інтер'єр виглядає знайомим завдяки трьом екранам: 10,25-дюймовій панелі приладів, 14-дюймовому інформаційно-розважальному дисплею та 14-дюймовому екрану для пасажира. Кілька кнопок швидкого доступу, розташованих під центральними вентиляційними отворами, збереглися. Якщо подивитися вгору, можна побачити аж 158 освітлених зірок на панорамному скляному даху, який переходить з непрозорого на прозорий одним натисканням кнопки, пише видання.

GLB може помістити 127 літрів у передній багажник, що дає йому трохи більше місця, ніж CLA, імовірно, завдяки вищій передній частині. У задній частині - 540 літрів багажного простору у п'ятимісній версії. Якщо вибрати семимісну версію, об'єм задньої частини зменшиться до 480 літрів. Якщо склати задні сидіння, і місткість збільшиться до 1715 літрів або 1605 літрів відповідно.

Mercedes продає цей не дуже компактний кросовер під назвою GLB 250+ з технологією EQ, базовою моделлю з одним двигуном. Він видає 268 к.с. та 335 Нм крутного моменту, що дозволяє розганятися від 0 до 100 км/год за 7,4 секунди. Більш потужний GLB 350 4Matic з технологією EQ використовує два двигуни, що забезпечує загальну потужність 349 к.с. та 515 Нм крутного моменту, скорочуючи час розгону до 5,5 секунд. Обидві версії мають електронне обмеження швидкості до 210 км/год.

Незалежно від заднього чи повного приводу, GLB використовує акумулятор ємністю 85 кВт·год. Базова конфігурація з одним двигуном розрахована на запас ходу до 631 кілометра за циклом WLTP, тоді як трохи важча модель з двома двигунами має максимальний запас ходу 614 км. Якщо ви поспішаєте, 10-хвилинна зарядка потужністю 320 кВт забезпечує достатню кількість енергії для 260 кілометрів їзди, пише видання.

Електричний GLB вже доступний для замовлення в Німеччині та надійде до покупців навесні. Ціни починаються від 59 048 євро за комплектацію з одним двигуном та від 62 178 євро, якщо ви хочете повний привід 4Matic з додаванням переднього двигуна.

Mercedes також планує дешевший електричний GLB, а також версію з "м’яким гібридом", оснащену 1,5-літровим бензиновим двигуном з турбонаддувом. Обидва доповнення мають з’явитися "скоро", імовірно, у 2026 році.

