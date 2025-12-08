Mercedes представил новый кроссовер GLB: семь мест, три экрана, два багажника

Mercedes обновляет свою линейку компактных автомобилей. После того, как в начале этого года были представлены седан CLA и универсал CLA, следующим является GLB, пишет УНН со ссылкой на Motor1.com.

Детали

Семиместный кроссовер остается "квадратным", как и GLK прошлого, но все остальное для второго поколения меняется, пишет издание. В соответствии с последними моделями из Штутгарта, он украшен трехлучевыми звездами как внутри, так и снаружи.

Как и в случае с моделями CLA, Mercedes лидирует с электрической версией. Преемник, который больше не называется EQB, был переименован в GLB с технологией EQ. Расширяя определение "компактный", новый GLB длиннее и шире своего предшественника EQB. Mercedes удлинил кузов на 48 мм до 4732 мм, а ширина выросла на 27 мм до 1861 мм. Трехрядный кроссовер снизили на 14 мм до 1687 мм, а его колесная база теперь на 60 мм длиннее, до 2889 мм.

В результате этого "роста" места для головы и ног немного больше, независимо от того, где вы сидите. Два крайних задних сиденья могут вместить пассажиров ростом до 1,71 метра, поэтому третий ряд предназначен не только для детей. Ни BMW, ни Audi не предлагают семиместный электромобиль в этом классе, что позволяет Mercedes привлечь больше покупателей, которым нужен третий ряд, но которые не хотят переходить на более высокий сегмент, отмечает издание.

Хотя GLB находится ближе к нижней части линейки кроссоверов Mercedes, его можно заказать с 20-дюймовыми колесами, и в этом случае адаптивные амортизаторы входят в стандартную комплектацию. Как отмечается, будет трудно отличить электрическую и бензиновую версии. Автопроизводитель, как указано, берет пример с BMW, внося лишь незначительные изменения, чтобы отличить электромобиль от моделей с двигателем внутреннего сгорания, главным образом с помощью различных дизайнов решетки радиатора.

Доступ в салон теперь осуществляется через скрытые дверные ручки, что является постоянным трендом среди новых автомобилей для лучшей аэродинамики. Интерьер выглядит знакомым благодаря трем экранам: 10,25-дюймовой приборной панели, 14-дюймовому информационно-развлекательному дисплею и 14-дюймовому экрану для пассажира. Несколько кнопок быстрого доступа, расположенных под центральными вентиляционными отверстиями, сохранились. Если посмотреть вверх, можно увидеть аж 158 освещенных звезд на панорамной стеклянной крыше, которая переходит из непрозрачной в прозрачную одним нажатием кнопки, пишет издание.

GLB может вместить 127 литров в передний багажник, что дает ему немного больше места, чем CLA, предположительно, благодаря более высокой передней части. В задней части - 540 литров багажного пространства в пятиместной версии. Если выбрать семиместную версию, объем задней части уменьшится до 480 литров. Если сложить задние сиденья, и вместимость увеличится до 1715 литров или 1605 литров соответственно.

Mercedes продает этот не очень компактный кроссовер под названием GLB 250+ с технологией EQ, базовой моделью с одним двигателем. Он выдает 268 л.с. и 335 Нм крутящего момента, что позволяет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 7,4 секунды. Более мощный GLB 350 4Matic с технологией EQ использует два двигателя, что обеспечивает общую мощность 349 л.с. и 515 Нм крутящего момента, сокращая время разгона до 5,5 секунд. Обе версии имеют электронное ограничение скорости до 210 км/ч.

Независимо от заднего или полного привода, GLB использует аккумулятор емкостью 85 кВт·ч. Базовая конфигурация с одним двигателем рассчитана на запас хода до 631 километра по циклу WLTP, тогда как немного более тяжелая модель с двумя двигателями имеет максимальный запас хода 614 км. Если вы спешите, 10-минутная зарядка мощностью 320 кВт обеспечивает достаточное количество энергии для 260 километров езды, пишет издание.

Электрический GLB уже доступен для заказа в Германии и поступит к покупателям весной. Цены начинаются от 59 048 евро за комплектацию с одним двигателем и от 62 178 евро, если вы хотите полный привод 4Matic с добавлением переднего двигателя.

Mercedes также планирует более дешевый электрический GLB, а также версию с "мягким гибридом", оснащенную 1,5-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом. Оба дополнения должны появиться "скоро", вероятно, в 2026 году.

