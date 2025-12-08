Mercedes представил новый кроссовер GLB: семь мест, три экрана, два багажника

$42.060.13
49.000.23
ukenru
Эксклюзив
12:25 • 148 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
11:28 • 3602 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53 • 10722 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37 • 6684 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
10:00 • 9172 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
09:33 • 10405 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
09:30 • 8682 просмотра
В Украине внесли изменения в бронирование для бизнеса: 45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки
Эксклюзив
08:10 • 20671 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
06:59 • 11949 просмотра
Умеров раскрыл детали мирных переговоров с представителями Трампа в США: сегодня отчет Зеленскому
7 декабря, 17:16 • 23559 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуныPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0м/с
89%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Норвегии разоблачили российскую операцию влияния на академическое и экспертное сообщество - ЦПД8 декабря, 03:09 • 4548 просмотра
Встреча европейских лидеров с Зеленским в Лондоне: у Стармера озвучили главный принцип переговоров8 декабря, 03:43 • 6234 просмотра
Коваленко: кадры с погибшими россиянами под Покровском свидетельствуют о неэффективности количественного превосходства в войне8 декабря, 04:16 • 21578 просмотра
Дроны атаковали ряд российских регионов, включая энгельс и саратов: вражеская ПВО била по гражданским домамPhotoVideo06:54 • 8408 просмотра
Зеленский отложил назначение нового главы Офиса Президента до возвращения из-за границы - нардеп08:22 • 10803 просмотра
публикации
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
12:25 • 142 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
10:53 • 10714 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
08:10 • 20663 просмотра
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 65877 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 75278 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Лондон
Реклама
УНН Lite
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
08:10 • 20663 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 49808 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 60180 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 61052 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 75149 просмотра
Актуальное
Техника
Financial Times
Социальная сеть
Золото
Facebook

Mercedes представил новый кроссовер GLB: семь мест, три экрана, два багажника

Киев • УНН

 • 570 просмотра

Mercedes обновил линейку компактных авто, представив семиместный кроссовер GLB. Новый GLB длиннее и шире предшественника EQB, получил электрическую версию с запасом хода до 631 км.

Mercedes представил новый кроссовер GLB: семь мест, три экрана, два багажника

Mercedes обновляет свою линейку компактных автомобилей. После того, как в начале этого года были представлены седан CLA и универсал CLA, следующим является GLB, пишет УНН со ссылкой на Motor1.com.

Детали

Семиместный кроссовер остается "квадратным", как и GLK прошлого, но все остальное для второго поколения меняется, пишет издание. В соответствии с последними моделями из Штутгарта, он украшен трехлучевыми звездами как внутри, так и снаружи.

Как и в случае с моделями CLA, Mercedes лидирует с электрической версией. Преемник, который больше не называется EQB, был переименован в GLB с технологией EQ. Расширяя определение "компактный", новый GLB длиннее и шире своего предшественника EQB. Mercedes удлинил кузов на 48 мм до 4732 мм, а ширина выросла на 27 мм до 1861 мм. Трехрядный кроссовер снизили на 14 мм до 1687 мм, а его колесная база теперь на 60 мм длиннее, до 2889 мм.

В результате этого "роста" места для головы и ног немного больше, независимо от того, где вы сидите. Два крайних задних сиденья могут вместить пассажиров ростом до 1,71 метра, поэтому третий ряд предназначен не только для детей. Ни BMW, ни Audi не предлагают семиместный электромобиль в этом классе, что позволяет Mercedes привлечь больше покупателей, которым нужен третий ряд, но которые не хотят переходить на более высокий сегмент, отмечает издание.

Хотя GLB находится ближе к нижней части линейки кроссоверов Mercedes, его можно заказать с 20-дюймовыми колесами, и в этом случае адаптивные амортизаторы входят в стандартную комплектацию. Как отмечается, будет трудно отличить электрическую и бензиновую версии. Автопроизводитель, как указано, берет пример с BMW, внося лишь незначительные изменения, чтобы отличить электромобиль от моделей с двигателем внутреннего сгорания, главным образом с помощью различных дизайнов решетки радиатора.

Доступ в салон теперь осуществляется через скрытые дверные ручки, что является постоянным трендом среди новых автомобилей для лучшей аэродинамики. Интерьер выглядит знакомым благодаря трем экранам: 10,25-дюймовой приборной панели, 14-дюймовому информационно-развлекательному дисплею и 14-дюймовому экрану для пассажира. Несколько кнопок быстрого доступа, расположенных под центральными вентиляционными отверстиями, сохранились. Если посмотреть вверх, можно увидеть аж 158 освещенных звезд на панорамной стеклянной крыше, которая переходит из непрозрачной в прозрачную одним нажатием кнопки, пишет издание.

GLB может вместить 127 литров в передний багажник, что дает ему немного больше места, чем CLA, предположительно, благодаря более высокой передней части. В задней части - 540 литров багажного пространства в пятиместной версии. Если выбрать семиместную версию, объем задней части уменьшится до 480 литров. Если сложить задние сиденья, и вместимость увеличится до 1715 литров или 1605 литров соответственно.

Mercedes продает этот не очень компактный кроссовер под названием GLB 250+ с технологией EQ, базовой моделью с одним двигателем. Он выдает 268 л.с. и 335 Нм крутящего момента, что позволяет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 7,4 секунды. Более мощный GLB 350 4Matic с технологией EQ использует два двигателя, что обеспечивает общую мощность 349 л.с. и 515 Нм крутящего момента, сокращая время разгона до 5,5 секунд. Обе версии имеют электронное ограничение скорости до 210 км/ч.

Независимо от заднего или полного привода, GLB использует аккумулятор емкостью 85 кВт·ч. Базовая конфигурация с одним двигателем рассчитана на запас хода до 631 километра по циклу WLTP, тогда как немного более тяжелая модель с двумя двигателями имеет максимальный запас хода 614 км. Если вы спешите, 10-минутная зарядка мощностью 320 кВт обеспечивает достаточное количество энергии для 260 километров езды, пишет издание.

Электрический GLB уже доступен для заказа в Германии и поступит к покупателям весной. Цены начинаются от 59 048 евро за комплектацию с одним двигателем и от 62 178 евро, если вы хотите полный привод 4Matic с добавлением переднего двигателя.

Mercedes также планирует более дешевый электрический GLB, а также версию с "мягким гибридом", оснащенную 1,5-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом. Оба дополнения должны появиться "скоро", вероятно, в 2026 году.

Mercedes-Benz CLE получит обновление: какие изменения ожидаются28.11.25, 13:03 • 2533 просмотра

Юлия Шрамко

Авто
Техника
Тренд
Audi
Германия