Ford скасовує випуск великих електромобілів через збитки у $19,5 млрд

Фото: Reuters

Американський автовиробник Ford радикально змінює стратегію: компанія відмовляється від виробництва великих електрокарів на користь гібридів та бензинових моделей. Рішення зумовлене низьким попитом і зміною регуляторних норм адміністрацією Дональда Трампа, що призведе до фінансових втрат компанії у розмірі 19,5 мільярда доларів. Про це йдеться у матеріалі BBC, пише УНН.

Деталі

Найбільших змін зазнає сегмент комерційного транспорту та позашляховиків. Зокрема, Ford скасовує випуск повністю електричного пікапа F-150 Lightning, переробивши його на гібрид, та зупиняє розробку нового електричного фургона. Замість масштабної електрифікації бренд зосередиться на прибуткових вантажівках та компактних доступних моделях.

Smart представив найбільший седан #6 EHD з гібридною системою Geely

Генеральний директор компанії Джим Фарлі зазначив, що пріоритетом стає стійкість бізнесу.

Операційна реальність змінилася, і ми перерозподіляємо капітал у можливості зростання з вищою прибутковістю – додав Фарлі, вказуючи на вантажівки, фургони, гібридні автомобілі та бізнес компанії з накопичення енергії.

Зміна курсу відбувається на тлі скасування адміністрацією Трампа субсидій у 7500 доларів та послаблення екологічних стандартів. У Ford пояснюють, що попередня стратегія втратила економічний сенс.

Ford оновив седан Mondeo для китайського ринку

У заяві Ford йдеться, що економічне обґрунтування значного зосередження на виробництві електромобілів, зокрема великогабаритних моделей, "зникло через нижчий, ніж очікувалося, попит, високі витрати та зміни в регуляторних органах".

Це зміна, зумовлена ​​потребами клієнтів, спрямована на створення сильнішого, стійкішого та прибутковішого Ford – заявив у своїй заяві головний виконавчий директор Ford Джим Фарлі.

Фарлі назвав нові пом'якшені правила "перемогою здорового глузду", зазначивши, що вони "відповідають попиту клієнтів". Схожі процеси спостерігаються в усьому секторі: General Motors вже оголосила про 1,6 млрд доларів збитків через відмову від амбітних цілей щодо електрокарів, а Євросоюз наразі обговорює пом'якшення заборони на двигуни внутрішнього згоряння після лобіювання з боку Німеччини.

Ford та Renault укладають стратегічне партнерство для конкуренції з китайськими виробниками: два доступні електромобілі вже в розробці