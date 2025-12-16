Ford скасовує випуск великих електромобілів через збитки у $19,5 млрд

$42.250.05
49.650.19
ukenru
10:57 • 6562 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
10:49 • 11215 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
08:50 • 13812 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
08:08 • 19592 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
08:00 • 18846 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
16 грудня, 03:55 • 20673 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54 • 28342 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 21267 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 19228 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
16 грудня, 00:23 • 16849 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1м/с
89%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Китай забирає в Японії останніх панд: країна вперше за 50 років залишиться без цих великих тварин16 грудня, 03:17 • 20686 перегляди
США готові до військової відповіді у разі повторної агресії рф проти України - Туск16 грудня, 03:38 • 18647 перегляди
Син режисера Роба Райнера заарештований за вбивство батьків16 грудня, 04:06 • 17890 перегляди
"Коаліція рішучих" розробила плани розміщення військ в Україні - Стармер16 грудня, 04:19 • 24116 перегляди
Харківщина на аварійних відключеннях, Донеччина повністю знеструмлена, у двох областях без світла понад 700 тис. абонентів - Міненерго09:39 • 12845 перегляди
Публікації
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 12:02 • 3308 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo10:19 • 10727 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 63201 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 58800 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 65370 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Руслан Стефанчук
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Нідерланди
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 38598 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 55708 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 55988 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 59774 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 94457 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Дія (сервіс)
Coca-Cola

Ford скасовує випуск великих електромобілів через збитки у $19,5 млрд

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Ford змінює стратегію, відмовляючись від великих електрокарів на користь гібридів та бензинових моделей. Це рішення зумовлене низьким попитом, зміною регуляторних норм адміністрацією Дональда Трампа та призведе до фінансових втрат компанії у розмірі 19,5 мільярда доларів.

Ford скасовує випуск великих електромобілів через збитки у $19,5 млрд
Фото: Reuters

Американський автовиробник Ford радикально змінює стратегію: компанія відмовляється від виробництва великих електрокарів на користь гібридів та бензинових моделей. Рішення зумовлене низьким попитом і зміною регуляторних норм адміністрацією Дональда Трампа, що призведе до фінансових втрат компанії у розмірі 19,5 мільярда доларів. Про це йдеться у матеріалі BBC, пише УНН.

Деталі

Найбільших змін зазнає сегмент комерційного транспорту та позашляховиків. Зокрема, Ford скасовує випуск повністю електричного пікапа F-150 Lightning, переробивши його на гібрид, та зупиняє розробку нового електричного фургона. Замість масштабної електрифікації бренд зосередиться на прибуткових вантажівках та компактних доступних моделях.

Smart представив найбільший седан #6 EHD з гібридною системою Geely07.12.25, 14:04 • 3927 переглядiв

Генеральний директор компанії Джим Фарлі зазначив, що пріоритетом стає стійкість бізнесу.

Операційна реальність змінилася, і ми перерозподіляємо капітал у можливості зростання з вищою прибутковістю 

– додав Фарлі, вказуючи на вантажівки, фургони, гібридні автомобілі та бізнес компанії з накопичення енергії.

Зміна курсу відбувається на тлі скасування адміністрацією Трампа субсидій у 7500 доларів та послаблення екологічних стандартів. У Ford пояснюють, що попередня стратегія втратила економічний сенс.

Ford оновив седан Mondeo для китайського ринку02.12.25, 16:15 • 2777 переглядiв

У заяві Ford йдеться, що економічне обґрунтування значного зосередження на виробництві електромобілів, зокрема великогабаритних моделей, "зникло через нижчий, ніж очікувалося, попит, високі витрати та зміни в регуляторних органах".

Це зміна, зумовлена ​​потребами клієнтів, спрямована на створення сильнішого, стійкішого та прибутковішого Ford 

– заявив у своїй заяві головний виконавчий директор Ford Джим Фарлі.

Фарлі назвав нові пом'якшені правила "перемогою здорового глузду", зазначивши, що вони "відповідають попиту клієнтів". Схожі процеси спостерігаються в усьому секторі: General Motors вже оголосила про 1,6 млрд доларів збитків через відмову від амбітних цілей щодо електрокарів, а Євросоюз наразі обговорює пом'якшення заборони на двигуни внутрішнього згоряння після лобіювання з боку Німеччини.

Ford та Renault укладають стратегічне партнерство для конкуренції з китайськими виробниками: два доступні електромобілі вже в розробці09.12.25, 18:02 • 2784 перегляди

Степан Гафтко

Авто
Техніка
Бренд
Електроенергія
General Motors
Дональд Трамп
Німеччина