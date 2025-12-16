Ford скасовує випуск великих електромобілів через збитки у $19,5 млрд
Американський автовиробник Ford радикально змінює стратегію: компанія відмовляється від виробництва великих електрокарів на користь гібридів та бензинових моделей. Рішення зумовлене низьким попитом і зміною регуляторних норм адміністрацією Дональда Трампа, що призведе до фінансових втрат компанії у розмірі 19,5 мільярда доларів. Про це йдеться у матеріалі BBC, пише УНН.
Деталі
Найбільших змін зазнає сегмент комерційного транспорту та позашляховиків. Зокрема, Ford скасовує випуск повністю електричного пікапа F-150 Lightning, переробивши його на гібрид, та зупиняє розробку нового електричного фургона. Замість масштабної електрифікації бренд зосередиться на прибуткових вантажівках та компактних доступних моделях.
Генеральний директор компанії Джим Фарлі зазначив, що пріоритетом стає стійкість бізнесу.
Операційна реальність змінилася, і ми перерозподіляємо капітал у можливості зростання з вищою прибутковістю
Зміна курсу відбувається на тлі скасування адміністрацією Трампа субсидій у 7500 доларів та послаблення екологічних стандартів. У Ford пояснюють, що попередня стратегія втратила економічний сенс.
У заяві Ford йдеться, що економічне обґрунтування значного зосередження на виробництві електромобілів, зокрема великогабаритних моделей, "зникло через нижчий, ніж очікувалося, попит, високі витрати та зміни в регуляторних органах".
Це зміна, зумовлена потребами клієнтів, спрямована на створення сильнішого, стійкішого та прибутковішого Ford
Фарлі назвав нові пом'якшені правила "перемогою здорового глузду", зазначивши, що вони "відповідають попиту клієнтів". Схожі процеси спостерігаються в усьому секторі: General Motors вже оголосила про 1,6 млрд доларів збитків через відмову від амбітних цілей щодо електрокарів, а Євросоюз наразі обговорює пом'якшення заборони на двигуни внутрішнього згоряння після лобіювання з боку Німеччини.
