15:48
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
15:34
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
14:53
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
14:21
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
12:39
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
12:26
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
19 грудня, 12:10
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
19 грудня, 11:39
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
19 грудня, 11:08
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
Ford відкликає понад 272 тисячі авто через несправність системи паркування

Київ

 • 146 перегляди

Автокомпанія Ford відкликає 272 645 автомобілів через несправність системи паркування, яка може призвести до самовільного руху авто після зупинки. Проблема торкнулася моделей F-150 Lightning BEV, Mustang Mach-E та Maverick, і буде вирішена оновленням програмного забезпечення.

Ford відкликає понад 272 тисячі авто через несправність системи паркування

Американський автогігант Ford оголосив про масштабне відкликання 272 645 автомобілів через критичну несправність системи паркування. За даними Національного управління безпеки дорожнього руху США, дефект може призвести до того, що автівка просто покотиться після зупинки, що суттєво підвищує ризик аварій. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Проблема торкнулася популярних електричних та гібридних моделей останніх років випуску. Зокрема, у зону ризику потрапили:

  • F-150 Lightning BEV (2022–2026 років випуску);
    • Mustang Mach-E (2024–2026 років випуску);
      • Maverick (2025–2026 років випуску).

        Суть несправності полягає в тому, що інтегрований модуль паркування може не зафіксувати транспортний засіб у нерухомому стані, навіть якщо водій перевів важіль у положення "Р".

        Як вирішуватимуть проблему

        Власнику не обов'язково їхати до сервісного центру, якщо автомобіль підтримує дистанційне керування функціями. Ford планує оновити програмне забезпечення модуля паркування бездротовим способом. Для тих, хто не має такої можливості, дилери проведуть перепрошивку безкоштовно.

        Степан Гафтко

