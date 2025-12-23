Самолет ВМС Мексики с тяжелораненым ребенком на борту потерпел крушение у побережья США

$42.150.10
15:52
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
15:42
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
15:15
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезоном 23 декабря, 09:59
Экономика рф позволяет кремлю продолжать войну против Украины и обогащаться на этом - ЦПД 23 декабря, 12:12
Агент НАБУ оказался гражданином рф, который сидел за мошенничество – экс-глава судебной администрации раскрыл детали громкого уголовного дела 14:45
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты" 14:58
Убили иностранца на кладбище под Киевом, выпустив 11 пуль: троих человек отправили под стражу 15:22
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
15:15
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo14:58 • 15576 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 27988 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 28021 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезоном 23 декабря, 09:59
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины" 23 декабря, 08:10
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка 22 декабря, 17:50
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлер 22 декабря, 14:33
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекорд 22 декабря, 07:59
Самолет ВМС Мексики с тяжелораненым ребенком на борту потерпел крушение у побережья США

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Самолет ВМС Мексики Beech King Air 350i с восемью людьми на борту, включая ребенка с ожогами, разбился у побережья Галвестона, США. Погибли по меньшей мере пять человек, двое спасены, один пропал без вести.

Самолет ВМС Мексики с тяжелораненым ребенком на борту потерпел крушение у побережья США
Фото: AP

В заливе вблизи города Галвестон разбился двухтурбовинтовой самолет Beech King Air 350i, принадлежавший Военно-морским силам Мексики. На борту находились восемь человек, среди которых – четверо офицеров ВМС и четверо гражданских, в том числе ребенок с тяжелыми ожогами, которого транспортировали на лечение в США. По официальным данным, по меньшей мере пять человек погибли. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Связь с самолетом пропала примерно за 10 минут до катастрофы. Сначала мексиканские власти считали, что борт успешно приземлился в пункте назначения, однако впоследствии стало известно о падении самолета в море у дамбы, соединяющей остров Галвестон с материком. Спасателям удалось вытащить двух выживших; один пассажир до сих пор считается пропавшим без вести.

Кровавое ДТП в Индонезии на острове Ява: 16 человек погибли в пассажирском автобусе 22.12.25, 06:17

Свидетель происшествия, капитан яхты Скай Декер, рассказал о критических условиях на месте аварии, где царил густой туман.

Фото: AP
Фото: AP

Я не мог поверить. У нее (одной из пассажирок – ред.) было примерно 7,5 см воздушного отверстия для дыхания. И там было авиационное топливо, смешанное с водой, ужасные испарения. Она действительно боролась за свою жизнь 

– сообщил Декер, описывая спасение тяжелораненой женщины из полузатопленного фюзеляжа.

Официальная реакция и расследование

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила соболезнования семьям погибших моряков и гражданских пассажиров, назвав событие "очень трагическим".

Мои соболезнования семьям моряков, которые, к сожалению, погибли в этой аварии, и людям, которые путешествовали на борту 

– сказала Шейнбаум на утреннем брифинге.

Сейчас причины катастрофы расследуют Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации США. Эксперты будут изучать записи переговоров с диспетчерами, данные о техническом обслуживании самолета и погодные условия. Подъем обломков из воды может длиться неделю или больше, а предварительный отчет о причинах трагедии ожидается в течение 30 дней.

В Мексике при экстренной посадке разбился самолет, есть погибшие 16.12.25, 07:12

Степан Гафтко

Новости Мира
Дорожно-транспортное происшествие
Федеральное управление гражданской авиации
Bloomberg L.P.
Мексика
Соединённые Штаты