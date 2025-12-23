Самолет ВМС Мексики с тяжелораненым ребенком на борту потерпел крушение у побережья США

Фото: AP

В заливе вблизи города Галвестон разбился двухтурбовинтовой самолет Beech King Air 350i, принадлежавший Военно-морским силам Мексики. На борту находились восемь человек, среди которых – четверо офицеров ВМС и четверо гражданских, в том числе ребенок с тяжелыми ожогами, которого транспортировали на лечение в США. По официальным данным, по меньшей мере пять человек погибли. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Связь с самолетом пропала примерно за 10 минут до катастрофы. Сначала мексиканские власти считали, что борт успешно приземлился в пункте назначения, однако впоследствии стало известно о падении самолета в море у дамбы, соединяющей остров Галвестон с материком. Спасателям удалось вытащить двух выживших; один пассажир до сих пор считается пропавшим без вести.

Свидетель происшествия, капитан яхты Скай Декер, рассказал о критических условиях на месте аварии, где царил густой туман.

Я не мог поверить. У нее (одной из пассажирок – ред.) было примерно 7,5 см воздушного отверстия для дыхания. И там было авиационное топливо, смешанное с водой, ужасные испарения. Она действительно боролась за свою жизнь – сообщил Декер, описывая спасение тяжелораненой женщины из полузатопленного фюзеляжа.

Официальная реакция и расследование

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила соболезнования семьям погибших моряков и гражданских пассажиров, назвав событие "очень трагическим".

Мои соболезнования семьям моряков, которые, к сожалению, погибли в этой аварии, и людям, которые путешествовали на борту – сказала Шейнбаум на утреннем брифинге.

Сейчас причины катастрофы расследуют Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации США. Эксперты будут изучать записи переговоров с диспетчерами, данные о техническом обслуживании самолета и погодные условия. Подъем обломков из воды может длиться неделю или больше, а предварительный отчет о причинах трагедии ожидается в течение 30 дней.

