Літак ВМС Мексики з важкопораненою дитиною на борту зазнав катастрофи біля узбережжя США

У затоці поблизу міста Галвестон розбився двотурбогвинтовий літак Beech King Air 350i, що належав Військово-морським силам Мексики. На борту перебували восьмеро осіб, серед яких – четверо офіцерів ВМС та четверо цивільних, зокрема дитина з важкими опіками, яку транспортували на лікування до США. За офіційними даними, щонайменше п’ятеро людей загинули. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Зв'язок із літаком зник приблизно на 10 хвилин перед катастрофою. Спочатку мексиканська влада вважала, що борт успішно приземлився в пункті призначення, проте згодом стало відомо про падіння літака в море біля дамби, що з'єднує острів Галвестон із материком. Рятувальникам вдалося витягнути двох осіб, які вижили; один пасажир досі вважається зниклим безвісти.

Свідок події, капітан яхти Скай Декер, розповів про критичні умови на місці аварії, де панував густий туман.

Я не міг повірити. У неї (однієї із пасажирок – ред.) був приблизно 7,5 см повітряного отвору для дихання. І там було авіаційне паливо, змішане з водою, жахливі випари. Вона справді боролася за своє життя

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум висловила співчуття родинам загиблих моряків та цивільних пасажирів, назвавши подію "дуже трагічною".

Мої співчуття родинам моряків, які, на жаль, загинули в цій аварії, та людям, які подорожували на борту