15:52
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
15:42
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
15:15
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
15:15
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo14:58 • 15606 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 28052 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 28048 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35
Літак ВМС Мексики з важкопораненою дитиною на борту зазнав катастрофи біля узбережжя США

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Літак ВМС Мексики Beech King Air 350i з вісьмома людьми на борту, включаючи дитину з опіками, розбився біля узбережжя Галвестона, США. Загинуло щонайменше п'ятеро осіб, двоє врятовані, один зник безвісти.

Літак ВМС Мексики з важкопораненою дитиною на борту зазнав катастрофи біля узбережжя США
Фото: AP

У затоці поблизу міста Галвестон розбився двотурбогвинтовий літак Beech King Air 350i, що належав Військово-морським силам Мексики. На борту перебували восьмеро осіб, серед яких – четверо офіцерів ВМС та четверо цивільних, зокрема дитина з важкими опіками, яку транспортували на лікування до США. За офіційними даними, щонайменше п’ятеро людей загинули. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Зв'язок із літаком зник приблизно на 10 хвилин перед катастрофою. Спочатку мексиканська влада вважала, що борт успішно приземлився в пункті призначення, проте згодом стало відомо про падіння літака в море біля дамби, що з'єднує острів Галвестон із материком. Рятувальникам вдалося витягнути двох осіб, які вижили; один пасажир досі вважається зниклим безвісти.

Кривава ДТП в Індонезії на острові Ява: 16 людей загинули у пасажирському автобусі22.12.25, 06:17 • 3928 переглядiв

Свідок події, капітан яхти Скай Декер, розповів про критичні умови на місці аварії, де панував густий туман.

Фото: AP
Фото: AP

Я не міг повірити. У неї (однієї із пасажирок – ред.) був приблизно 7,5 см повітряного отвору для дихання. І там було авіаційне паливо, змішане з водою, жахливі випари. Вона справді боролася за своє життя 

– повідомив Декер, описуючи порятунок важкопораненої жінки з напівзатопленого фюзеляжу.

Офіційна реакція та розслідування

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум висловила співчуття родинам загиблих моряків та цивільних пасажирів, назвавши подію "дуже трагічною".

Мої співчуття родинам моряків, які, на жаль, загинули в цій аварії, та людям, які подорожували на борту 

​​– сказала Шейнбаум на ранковому брифінгу.

Наразі причини катастрофи розслідують Національна рада з безпеки на транспорті та Федеральне управління цивільної авіації США. Експерти вивчатимуть записи переговорів із диспетчерами, дані про технічне обслуговування літака та погодні умови. Підйом уламків з води може тривати тиждень або більше, а попередній звіт щодо причин трагедії очікується протягом 30 днів.

У Мексиці під час екстреної посадки розбився літак, є загиблі16.12.25, 07:12 • 4198 переглядiв

Степан Гафтко

