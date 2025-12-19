Украину накроет туман 20 декабря: объявлен I уровень опасности, видимость на дорогах 200-500 м
Киев • УНН
20 декабря в Украине ожидается облачная погода без осадков, но с туманом на дорогах, видимость 200-500 м. Температура будет колебаться от 2°С мороза до 3°С тепла, на западе и юге до 6°С тепла, в Крыму до 10°С.
В субботу, 20 декабря, в Украине ожидается облачная погода, без осадков. В то же время на дорогах ожидается туман, видимость 200-500 м. В связи с этим объявлен I уровень опасности (желтый), сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
Температура ночью и днем от 2°С мороза до 3°С тепла (днем на западе и юге страны 1-6°С тепла, в Крыму до 10°С). Также ожидается ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта, предупреждают синоптики.
Аналогичные метеоусловия ожидаются в Киеве и Киевской области. Температура по области ночью и днем от 2°С мороза до 3°С тепла. В Киеве ночью около 0°С, днем 1-3°С тепла.
