Эксклюзив
11:39 • 122 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
09:00 • 14140 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
06:45 • 16439 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
06:31 • 16600 просмотра
Венгрии, Словакии и Чехии не коснется решение Евросоюза о €90 млрд Украине с привлечением бюджета ЕС без активов рф - выводы
19 декабря, 02:37 • 20633 просмотра
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
19 декабря, 00:22 • 23319 просмотра
Трамп подписал оборонный бюджет США с помощью Украине - Белый дом
18 декабря, 23:33 • 19918 просмотра
Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина
18 декабря, 22:09 • 18492 просмотра
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
18 декабря, 17:59 • 21547 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
18 декабря, 17:01 • 30535 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Украину накроет туман 20 декабря: объявлен I уровень опасности, видимость на дорогах 200-500 м

Киев • УНН

 • 146 просмотра

20 декабря в Украине ожидается облачная погода без осадков, но с туманом на дорогах, видимость 200-500 м. Температура будет колебаться от 2°С мороза до 3°С тепла, на западе и юге до 6°С тепла, в Крыму до 10°С.

Украину накроет туман 20 декабря: объявлен I уровень опасности, видимость на дорогах 200-500 м

В субботу, 20 декабря, в Украине ожидается облачная погода, без осадков. В то же время на дорогах ожидается туман, видимость 200-500 м. В связи с этим объявлен I уровень опасности (желтый), сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали

Температура ночью и днем от 2°С мороза до 3°С тепла (днем на западе и юге страны 1-6°С тепла, в Крыму до 10°С). Также ожидается ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта, предупреждают синоптики.

Аналогичные метеоусловия ожидаются в Киеве и Киевской области. Температура по области ночью и днем от 2°С мороза до 3°С тепла. В Киеве ночью около 0°С, днем 1-3°С тепла.

Евгений Устименко

ОбществоПогода и окружающая среда
Морозы в Украине
Дорожно-транспортное происшествие
Укргидрометцентр
Киевская область
Крым
Украина
Киев