12:29
11:31
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
11:15
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
10:52
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларовPhoto
08:07
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
07:18
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
17 декабря, 20:01
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
17 декабря, 11:22
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзивы
12:29
Погоду в Украине пока будет определять антициклон, а после Рождества ждет похолодание с ночными морозами - синоптик

Киев • УНН

 1196 просмотра

Антициклон будет определять погоду в Украине 18 декабря, будет сухо и временами ветрено. С 26 декабря ожидается похолодание с ночными морозами до -5...-11 градусов.

Погоду в Украине пока будет определять антициклон, а после Рождества ждет похолодание с ночными морозами - синоптик

Антициклон и в дальнейшем будет формировать погоду в Украине, с преимущественно сухой, но временами ветреной погодой в пятницу, ближе к Рождеству ожидается более свежая воздушная масса и ориентировочно с 26 декабря в Украине ожидается похолодание с ночными морозами, сообщила синоптик Наталья Диденко в соцсетях, пишет УНН.

И в дальнейшем антициклон будет определять погоду в Украине. 18-го декабря повсеместно без осадков, разве что на Закарпатье пройдет небольшой дождь, а в Карпатах дождь с мокрым снегом. Ветер западных направлений, умеренный, временами порывистый

- написала Диденко.

По ее словам, температура воздуха ночью около нуля, завтра днем +3...+6 градусов, на западе до +7 градусов. "А вот южная часть наконец заберет себе привилегию быть самой теплой, завтра здесь +6...+11 градусов, в Крыму до +12 градусов", - отметила она.

В Киеве 18 декабря без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, умеренный, иногда порывистый. Температура воздуха в столице завтра в течение дня около +5 градусов, указала синоптик.

В ближайшие дни температура воздуха будет испытывать незначительные колебания. А вот ближе к Рождеству готовится более свежая воздушная масса к нам пожаловать. Ориентировочно, с 26-го декабря, в Украине ожидается похолодание. Дни - с небольшими "минусами", а в ночные часы столбики термометров могут опускаться до -5...-11 градусов

- указала Диденко, подчеркнув, что прогноз ориентировочный и потребует уточнения.

Антициклон Frieda принесет в Украину умеренное тепло без осадков - синоптик15.12.25, 13:49

Юлия Шрамко

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Дожди в Украине
Снег в Украине
Закарпатская область
Карпатские горы
Крым
Украина
Киев