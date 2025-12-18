Погоду в Украине пока будет определять антициклон, а после Рождества ждет похолодание с ночными морозами - синоптик

Антициклон и в дальнейшем будет формировать погоду в Украине, с преимущественно сухой, но временами ветреной погодой в пятницу, ближе к Рождеству ожидается более свежая воздушная масса и ориентировочно с 26 декабря в Украине ожидается похолодание с ночными морозами, сообщила синоптик Наталья Диденко в соцсетях, пишет УНН.

И в дальнейшем антициклон будет определять погоду в Украине. 18-го декабря повсеместно без осадков, разве что на Закарпатье пройдет небольшой дождь, а в Карпатах дождь с мокрым снегом. Ветер западных направлений, умеренный, временами порывистый - написала Диденко.

По ее словам, температура воздуха ночью около нуля, завтра днем +3...+6 градусов, на западе до +7 градусов. "А вот южная часть наконец заберет себе привилегию быть самой теплой, завтра здесь +6...+11 градусов, в Крыму до +12 градусов", - отметила она.

В Киеве 18 декабря без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, умеренный, иногда порывистый. Температура воздуха в столице завтра в течение дня около +5 градусов, указала синоптик.

В ближайшие дни температура воздуха будет испытывать незначительные колебания. А вот ближе к Рождеству готовится более свежая воздушная масса к нам пожаловать. Ориентировочно, с 26-го декабря, в Украине ожидается похолодание. Дни - с небольшими "минусами", а в ночные часы столбики термометров могут опускаться до -5...-11 градусов - указала Диденко, подчеркнув, что прогноз ориентировочный и потребует уточнения.

