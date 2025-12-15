$42.190.08
uk
11:20
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
10:16
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителя
09:35
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
07:53
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
07:40
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
06:29
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзивы
Антициклон Frieda принесет в Украину умеренное тепло без осадков - синоптик

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 30 просмотра

В Украине в ближайшие дни ожидается умеренно теплая погода без существенных осадков благодаря антициклону Frieda. В большинстве областей температура составит +4...+7 градусов, на востоке от -1 до +2 градусов.

Антициклон Frieda принесет в Украину умеренное тепло без осадков - синоптик

В Украине погоду в ближайшие дни будет формировать антициклон Frieda, существенные осадки маловероятны, уже потеплело и умеренно теплая погода ожидается и во вторник, на западе ожидаются прояснения, сообщила в понедельник синоптик Наталья Диденко в Facebook, пишет УНН.

Антициклон по имени Frieda будет блокировать для нас завтра доступ осадков в любом виде. 16 декабря в Украине без дождя, без снега. Влажность будут повышать разве что туманы. В западных областях завтра вероятны солнечные прояснения. Температура воздуха уже повысилась и умеренно теплая погода ожидается и во вторник

- сообщила Диденко.

По ее прогнозу, в течение дня в большинстве областей Украины +4...+7 градусов, в восточных областях, на Днепропетровщине, Запорожье и Полтавщине от 1 мороза до 2 градусов тепла.

В Киеве 16 декабря будет без осадков, ближайшей ночью до +2 градусов, завтра днем до +5 градусов, добавила она.

В ближайшие дни в Украине будет преобладать повышенное атмосферное давление, то есть антициклональный характер погоды, существенные осадки маловероятны. Холода не видно, ночью могут быть слабые "минусы", однако в дневные часы температура воздуха будет колебаться в пределах +3+7 градусов

- указала Диденко.

Как отметила синоптик, "облачная, сыроватая погода может и не самая оптимистичная, однако в условиях войны и длительных отключений электроэнергии отсутствие сильных осадков, высокая температура воздуха - как раз то, что стоит ценить".

Юлия Шрамко

