Антициклон Frieda принесет в Украину умеренное тепло без осадков - синоптик

В Украине погоду в ближайшие дни будет формировать антициклон Frieda, существенные осадки маловероятны, уже потеплело и умеренно теплая погода ожидается и во вторник, на западе ожидаются прояснения, сообщила в понедельник синоптик Наталья Диденко в Facebook, пишет УНН.

Антициклон по имени Frieda будет блокировать для нас завтра доступ осадков в любом виде. 16 декабря в Украине без дождя, без снега. Влажность будут повышать разве что туманы. В западных областях завтра вероятны солнечные прояснения. Температура воздуха уже повысилась и умеренно теплая погода ожидается и во вторник - сообщила Диденко.

По ее прогнозу, в течение дня в большинстве областей Украины +4...+7 градусов, в восточных областях, на Днепропетровщине, Запорожье и Полтавщине от 1 мороза до 2 градусов тепла.

В Киеве 16 декабря будет без осадков, ближайшей ночью до +2 градусов, завтра днем до +5 градусов, добавила она.

В ближайшие дни в Украине будет преобладать повышенное атмосферное давление, то есть антициклональный характер погоды, существенные осадки маловероятны. Холода не видно, ночью могут быть слабые "минусы", однако в дневные часы температура воздуха будет колебаться в пределах +3+7 градусов - указала Диденко.

Как отметила синоптик, "облачная, сыроватая погода может и не самая оптимистичная, однако в условиях войны и длительных отключений электроэнергии отсутствие сильных осадков, высокая температура воздуха - как раз то, что стоит ценить".

