12:05 • 2370 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
11:20 • 7588 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
10:16 • 11889 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
09:35 • 14189 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
07:53 • 16580 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
07:40 • 16759 перегляди
Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності
15 грудня, 06:29 • 17835 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34 • 24169 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 32817 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 28780 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
The Washington Post

Антициклон Frieda принесе в Україну помірне тепло без опадів - синоптик

Київ • УНН

 • 826 перегляди

В Україні найближчими днями очікується помірно тепла погода без істотних опадів завдяки антициклону Frieda. У більшості областей температура становитиме +4...+7 градусів, на сході від -1 до +2 градусів.

Антициклон Frieda принесе в Україну помірне тепло без опадів - синоптик

В Україні погоду найближчими днями формуватиме антициклон Frieda, істотні опади малоймовірні, уже потепліло і помірно тепла погода очікується й у вівторок, на заході очікуються прояснення, повідомила у понеділок синоптик Наталка Діденко у Facebook, пише УНН.

Антициклон на ім'я Frieda блокуватиме для нас завтра доступ опадів у будь-якому вигляді. 16-го грудня в Україні без дощу, без снігу. Вологість підвищуватимуть хіба що тумани. У західних областях завтра ймовірні сонячні прояснення. Температура повітря вже підвищилася і помірно тепла погода очікується й у вівторок

- повідомила Діденко.

За її прогнозом, протягом дня у більшості областей України +4...+7 градусів, у східних областях, на Дніпропетровщині, Запоріжжі та Полтавщині від 1 морозу до 2 градусів тепла.

У Києві 16-го грудня буде без опадів, найближчої ночі до +2 градусів, завтра вдень до +5 градусів, додала вона.

Найближчими днями в Україні переважатиме підвищений атмосферний тиск, тобто антициклональний характер погоди, істотні опади малоймовірні. Холоду не видно, вночі можуть бути кволенькі "мінуси", проте у денні години температура повітря коливатиметься в межах +3+7 градусів

- вказали Діденко.

Як зазначила синоптик, "хмарна, сирувата погода може й не найоптимістичніша, проте в умовах війни та тривалих вимкнень електроструму відсутність сильних опадів, височенька температура повітря - якраз те, що варто цінувати".

Після першого снігу в Україну повертається потепління: прогноз на 15 грудня15.12.25, 05:41 • 3924 перегляди

Юлія Шрамко

Погода та довкілля
