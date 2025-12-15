Антициклон Frieda принесе в Україну помірне тепло без опадів - синоптик

В Україні погоду найближчими днями формуватиме антициклон Frieda, істотні опади малоймовірні, уже потепліло і помірно тепла погода очікується й у вівторок, на заході очікуються прояснення, повідомила у понеділок синоптик Наталка Діденко у Facebook, пише УНН.

Антициклон на ім'я Frieda блокуватиме для нас завтра доступ опадів у будь-якому вигляді. 16-го грудня в Україні без дощу, без снігу. Вологість підвищуватимуть хіба що тумани. У західних областях завтра ймовірні сонячні прояснення. Температура повітря вже підвищилася і помірно тепла погода очікується й у вівторок - повідомила Діденко.

За її прогнозом, протягом дня у більшості областей України +4...+7 градусів, у східних областях, на Дніпропетровщині, Запоріжжі та Полтавщині від 1 морозу до 2 градусів тепла.

У Києві 16-го грудня буде без опадів, найближчої ночі до +2 градусів, завтра вдень до +5 градусів, додала вона.

Найближчими днями в Україні переважатиме підвищений атмосферний тиск, тобто антициклональний характер погоди, істотні опади малоймовірні. Холоду не видно, вночі можуть бути кволенькі "мінуси", проте у денні години температура повітря коливатиметься в межах +3+7 градусів - вказали Діденко.

Як зазначила синоптик, "хмарна, сирувата погода може й не найоптимістичніша, проте в умовах війни та тривалих вимкнень електроструму відсутність сильних опадів, височенька температура повітря - якраз те, що варто цінувати".

