Після першого снігу в Україну повертається потепління: прогноз на 15 грудня
Київ • УНН
У понеділок, 15 грудня, в Україні очікується потепління до +6°C, з опадами у вигляді дощу та мокрого снігу в центральних, східних, північних областях та Криму. У Києві температура підніметься до +2…4°C з можливими невеликими опадами.
В Україні у понеділок, 15 грудня, очікується потепління. Температура повітря підвищиться до +6°C. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
Деталі
Сьогодні погода в Україні буде переважно з незначними нічними і денними морозами.
Опади у вигляді дощу та мокрого снігу зосередяться в центрі країни, на сході, в частині північних областей і в Криму.
Найвища денна температура цього дня +6 градусів очікується в Кіровоградській області.
У західних областях хмарно, без опадів. Середня денна температура +3 +5 градусів.
У північних областях хмарно, невеликий дощ, мокрий сніг, місцями без опадів. Денна температура повітря +3 -1 градус.
У центральних областях хмарно, невеликий дощ, мокрий сніг, місцями без опадів. Денна температура повітря +3 +5 градусів.
У південних областях хмарно, без опадів, місцями невеликий дощ, мокрий сніг. Вдень температура повітря становитиме +3 +5 градусів.
У східних областях хмарно, невеликий дощ, мокрий сніг. Денна температура -1 +3 градуси.
У Криму хмарно, невеликий дощ, мокрий сніг. Вдень синоптики прогнозують +3 +5 градусів.
У Києві також прогнозується потепління до +2… 4°C. Невеликі опади у столиці можуть спостерігатися у вигляді мряки або слабкого дощу.
