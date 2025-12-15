Після першого снігу в Україну повертається потепління: прогноз на 15 грудня

$42.270.00
14 грудня, 21:34 • 8334 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 14704 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 14813 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 24285 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 32606 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 48508 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 73796 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 50795 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 46729 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 38293 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
Обстріл Запоріжжя: ДСНС завершила роботи, кількість постраждалих зросла до 14 осібPhoto14 грудня, 17:49 • 3262 перегляди
Світові лідери шоковані: реакція політиків на смертельний антисемітський теракт на пляжі Бонді в Сіднеї14 грудня, 18:51 • 3670 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 5772 перегляди
Арктичні ресурси росії поділили між собою троє наближених до кремля осіб – СЗРУ14 грудня, 19:31 • 4616 перегляди
Під час теракту у Сіднеї загинув емігрант з УкраїниPhoto22:08 • 7588 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 52497 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 64590 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 55877 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 65484 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 89967 перегляди
Після першого снігу в Україну повертається потепління: прогноз на 15 грудня

Київ • УНН

 • 16 перегляди

У понеділок, 15 грудня, в Україні очікується потепління до +6°C, з опадами у вигляді дощу та мокрого снігу в центральних, східних, північних областях та Криму. У Києві температура підніметься до +2…4°C з можливими невеликими опадами.

Після першого снігу в Україну повертається потепління: прогноз на 15 грудня

В Україні у понеділок, 15 грудня, очікується потепління. Температура повітря підвищиться до +6°C. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

Сьогодні погода в Україні буде переважно з незначними нічними і денними морозами.

Опади у вигляді дощу та мокрого снігу зосередяться в центрі країни, на сході, в частині північних областей і в Криму.

Найвища денна температура цього дня +6 градусів очікується в Кіровоградській області.  

У західних областях хмарно, без опадів. Середня денна температура +3 +5 градусів.

У північних областях хмарно, невеликий дощ, мокрий сніг, місцями без опадів. Денна температура повітря +3 -1 градус.

У центральних областях хмарно, невеликий дощ, мокрий сніг, місцями без опадів. Денна температура повітря +3 +5 градусів.

У південних областях хмарно, без опадів, місцями невеликий дощ, мокрий сніг. Вдень температура повітря становитиме +3 +5 градусів.

У східних областях хмарно, невеликий дощ, мокрий сніг. Денна температура -1 +3 градуси.

У Криму хмарно, невеликий дощ, мокрий сніг. Вдень синоптики прогнозують +3 +5 градусів.

У Києві також прогнозується потепління до +2… 4°C. Невеликі опади у столиці можуть спостерігатися у вигляді мряки або слабкого дощу.

Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня 14.12.25, 13:56 • 24282 перегляди

Віта Зеленецька

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Кіровоградська область
Крим
Україна
Київ