14 декабря
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 14693 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10 • 14803 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56 • 24276 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14 • 32601 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 48506 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 73795 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 50795 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 46726 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 38289 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
После первого снега в Украину возвращается потепление: прогноз на 15 декабря

Киев • УНН

 • 14 просмотра

В понедельник, 15 декабря, в Украине ожидается потепление до +6°C, с осадками в виде дождя и мокрого снега в центральных, восточных, северных областях и Крыму. В Киеве температура поднимется до +2…4°C с возможными небольшими осадками.

После первого снега в Украину возвращается потепление: прогноз на 15 декабря

В Украине в понедельник, 15 декабря, ожидается потепление. Температура воздуха повысится до +6°C. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Сегодня погода в Украине будет преимущественно с незначительными ночными и дневными морозами.

Осадки в виде дождя и мокрого снега сосредоточатся в центре страны, на востоке, в части северных областей и в Крыму.

Самая высокая дневная температура этого дня +6 градусов ожидается в Кировоградской области.

В западных областях облачно, без осадков. Средняя дневная температура +3 +5 градусов.

В северных областях облачно, небольшой дождь, мокрый снег, местами без осадков. Дневная температура воздуха +3 -1 градус.

В центральных областях облачно, небольшой дождь, мокрый снег, местами без осадков. Дневная температура воздуха +3 +5 градусов.

В южных областях облачно, без осадков, местами небольшой дождь, мокрый снег. Днем температура воздуха составит +3 +5 градусов.

В восточных областях облачно, небольшой дождь, мокрый снег. Дневная температура -1 +3 градуса.

В Крыму облачно, небольшой дождь, мокрый снег. Днем синоптики прогнозируют +3 +5 градусов.

В Киеве также прогнозируется потепление до +2… 4°C. Небольшие осадки в столице могут наблюдаться в виде мороси или слабого дождя.

Вита Зеленецкая

