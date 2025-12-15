После первого снега в Украину возвращается потепление: прогноз на 15 декабря
Киев • УНН
В понедельник, 15 декабря, в Украине ожидается потепление до +6°C, с осадками в виде дождя и мокрого снега в центральных, восточных, северных областях и Крыму. В Киеве температура поднимется до +2…4°C с возможными небольшими осадками.
В Украине в понедельник, 15 декабря, ожидается потепление. Температура воздуха повысится до +6°C. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
Сегодня погода в Украине будет преимущественно с незначительными ночными и дневными морозами.
Осадки в виде дождя и мокрого снега сосредоточатся в центре страны, на востоке, в части северных областей и в Крыму.
Самая высокая дневная температура этого дня +6 градусов ожидается в Кировоградской области.
В западных областях облачно, без осадков. Средняя дневная температура +3 +5 градусов.
В северных областях облачно, небольшой дождь, мокрый снег, местами без осадков. Дневная температура воздуха +3 -1 градус.
В центральных областях облачно, небольшой дождь, мокрый снег, местами без осадков. Дневная температура воздуха +3 +5 градусов.
В южных областях облачно, без осадков, местами небольшой дождь, мокрый снег. Днем температура воздуха составит +3 +5 градусов.
В восточных областях облачно, небольшой дождь, мокрый снег. Дневная температура -1 +3 градуса.
В Крыму облачно, небольшой дождь, мокрый снег. Днем синоптики прогнозируют +3 +5 градусов.
В Киеве также прогнозируется потепление до +2… 4°C. Небольшие осадки в столице могут наблюдаться в виде мороси или слабого дождя.
