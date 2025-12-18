$42.340.15
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 3858 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 7102 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларів
08:07 • 16172 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
07:18 • 25527 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 37154 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 53221 перегляди
Партія "Слуга Народу" обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 51104 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 84706 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex
17 грудня, 10:56 • 43022 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
Погоду в Україні поки визначатиме антициклон, а після Різдва чекає похолодання з нічними морозами - синоптик

Київ • УНН

 • 504 перегляди

Антициклон визначатиме погоду в Україні 18 грудня, буде сухо та часом вітряно. З 26 грудня очікується похолодання з нічними морозами до -5...-11 градусів.

Погоду в Україні поки визначатиме антициклон, а після Різдва чекає похолодання з нічними морозами - синоптик

Антициклон і надалі формуватиме погоду в Україні, з переважно сухою, але часом вітряною погодою у п'ятницю, ближче до Різдва очікується свіжіша повітряна маса і орієнтовно з 26 грудня в Україні очікується похолодання з нічними морозами, повідомила синоптик Наталка Діденко у соцмережах, пише УНН.

І надалі антициклон визначатиме погоду в Україні. 18-го грудня повсюди без опадів, хіба що на Закарпатті пройде невеликий дощ, а в Карпатах дощ із мокрим снігом. Вітер західних напрямків, помірний, часом рвучкий

- написала Діденко.

З її слів, температура повітря вночі близько нуля, завтра вдень +3...+6 градусів, на заході до +7 градусів. "А ось південна частина нарешті забере собі привілей бути найтеплішою, завтра тут +6...+11 градусів, в Криму до +12 градусів", - зазначила вона.

У Києві 18 грудня без істотних опадів. Вітер західний, північно-західний, помірний, іноді рвучкий. Температура повітря у столиці завтра протягом дня близько +5 градусів, вказала синоптик.

Найближчими дня температура повітря зазнаватиме незначних коливань. А ось ближче до Різдва готується свіжіша повітряна маса до нас завітати. Орієнтовно, з 26-го грудня, в Україні очікується похолодання. Дні - з невеликими "мінусами", а в нічні години стовпчики термометрів можуть опускатися до -5...-11 градусів

- вказала Діденко, наголосивши, що прогноз орієнтовний і потребуватиме уточнення.

Антициклон Frieda принесе в Україну помірне тепло без опадів - синоптик15.12.25, 13:49 • 2352 перегляди

Юлія Шрамко

Погода та довкілля
Морози в Україні
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Закарпатська область
Карпати
Крим
Україна
Київ