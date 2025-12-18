Погоду в Україні поки визначатиме антициклон, а після Різдва чекає похолодання з нічними морозами - синоптик

Антициклон і надалі формуватиме погоду в Україні, з переважно сухою, але часом вітряною погодою у п'ятницю, ближче до Різдва очікується свіжіша повітряна маса і орієнтовно з 26 грудня в Україні очікується похолодання з нічними морозами, повідомила синоптик Наталка Діденко у соцмережах, пише УНН.

І надалі антициклон визначатиме погоду в Україні. 18-го грудня повсюди без опадів, хіба що на Закарпатті пройде невеликий дощ, а в Карпатах дощ із мокрим снігом. Вітер західних напрямків, помірний, часом рвучкий - написала Діденко.

З її слів, температура повітря вночі близько нуля, завтра вдень +3...+6 градусів, на заході до +7 градусів. "А ось південна частина нарешті забере собі привілей бути найтеплішою, завтра тут +6...+11 градусів, в Криму до +12 градусів", - зазначила вона.

У Києві 18 грудня без істотних опадів. Вітер західний, північно-західний, помірний, іноді рвучкий. Температура повітря у столиці завтра протягом дня близько +5 градусів, вказала синоптик.

Найближчими дня температура повітря зазнаватиме незначних коливань. А ось ближче до Різдва готується свіжіша повітряна маса до нас завітати. Орієнтовно, з 26-го грудня, в Україні очікується похолодання. Дні - з невеликими "мінусами", а в нічні години стовпчики термометрів можуть опускатися до -5...-11 градусів - вказала Діденко, наголосивши, що прогноз орієнтовний і потребуватиме уточнення.

Антициклон Frieda принесе в Україну помірне тепло без опадів - синоптик