Україну накриє туман 20 грудня: оголошено I рівень небезпеки, видимість на дорогах 200-500 м

$42.340.00
49.590.04
ukenru
Ексклюзив
09:00 • 13562 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
06:45 • 15893 перегляди
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
06:31 • 16092 перегляди
Угорщини, Словаччини і Чехії не торкнеться рішення Євросоюзу про €90 млрд Україні з залученням бюджету ЄС без активів рф - висновки
19 грудня, 02:37 • 20180 перегляди
ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради
19 грудня, 00:22 • 22987 перегляди
Трамп підписав оборонний бюджет США з допомогою Україні - Білий дім
18 грудня, 23:33 • 19759 перегляди
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна
18 грудня, 22:09 • 18374 перегляди
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
18 грудня, 17:59 • 21513 перегляди
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
18 грудня, 17:01 • 30471 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 43593 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.1м/с
84%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Інформатори фсб отримали тривалі терміни за встановлення "відеопасток" біля аеродромів на заході України19 грудня, 01:55 • 15915 перегляди
Мирні переговори: стало відомо, кого путін відправить у Маямі19 грудня, 03:02 • 12361 перегляди
Винахідницька активність у росії досягла 20-річного мінімуму після початку війни - ЦПД19 грудня, 03:53 • 17450 перегляди
Прикордонники рф перетнули лінію контролю на кордоні Естонії та росії19 грудня, 05:23 • 4664 перегляди
На Одещині після атаки рф рух трасою Одеса-Рені зупинено, низку пунктів пропуску на кордоні закрито: що треба знати10:04 • 8036 перегляди
Публікації
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo11:05 • 1930 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
09:00 • 13568 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 43596 перегляди
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto18 грудня, 15:04 • 33767 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 12:29 • 51688 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Антоніу Кошта
Андрій Костін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Державний кордон України
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 51951 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 35404 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 34141 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 40623 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 45688 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Starlink

Україну накриє туман 20 грудня: оголошено I рівень небезпеки, видимість на дорогах 200-500 м

Київ • УНН

 • 44 перегляди

20 грудня в Україні очікується хмарна погода без опадів, але з туманом на дорогах, видимість 200-500 м. Температура коливатиметься від 2°С морозу до 3°С тепла, на заході та півдні до 6°С тепла, у Криму до 10°С.

Україну накриє туман 20 грудня: оголошено I рівень небезпеки, видимість на дорогах 200-500 м

У суботу, 20 грудня, в Україні очікується хмарна погода, без опадів. Водночас на дорогах очікується туман, видимість 200-500 м. У зв’язку з цим оголошено І рівень небезпечності (жовтий), повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.

Деталі

Температура вночі та вдень від 2°С морозу до 3°С тепла (вдень на заході та півдні країни 1-6°С тепла, в Криму до 10°С). Також очікується вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту, попереджають синоптики.

Аналогічні метеоумови очікуються в Києві і Київській області. Температура по області вночі та вдень від 2°С морозу до 3°С тепла. У Києві вночі близько 0°С, вдень 1-3°С тепла.

Погоду в Україні поки визначатиме антициклон, а після Різдва чекає похолодання з нічними морозами - синоптик18.12.25, 13:50 • 2462 перегляди

Євген Устименко

СуспільствоПогода та довкілля
Морози в Україні
Дорожньо-транспортна пригода
Укргідрометцентр
Київська область
Крим
Україна
Київ