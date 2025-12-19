Україну накриє туман 20 грудня: оголошено I рівень небезпеки, видимість на дорогах 200-500 м
Київ • УНН
20 грудня в Україні очікується хмарна погода без опадів, але з туманом на дорогах, видимість 200-500 м. Температура коливатиметься від 2°С морозу до 3°С тепла, на заході та півдні до 6°С тепла, у Криму до 10°С.
У суботу, 20 грудня, в Україні очікується хмарна погода, без опадів. Водночас на дорогах очікується туман, видимість 200-500 м. У зв’язку з цим оголошено І рівень небезпечності (жовтий), повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
Деталі
Температура вночі та вдень від 2°С морозу до 3°С тепла (вдень на заході та півдні країни 1-6°С тепла, в Криму до 10°С). Також очікується вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту, попереджають синоптики.
Аналогічні метеоумови очікуються в Києві і Київській області. Температура по області вночі та вдень від 2°С морозу до 3°С тепла. У Києві вночі близько 0°С, вдень 1-3°С тепла.
