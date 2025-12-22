В Житомирской области рф атаковала критическую инфраструктуру, есть несколько пострадавших - ОВА
Киев • УНН
Ночью враг атаковал Житомирскую область, повредив объекты критической инфраструктуры. Неподалеку от Коростеня сошел с рельсов грузовой поезд, травмированы машинист и помощник.
В Житомирской области российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры, известно о нескольких пострадавших, сообщил в понедельник глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram, пишет УНН.
Сегодня ночью враг нанес удары по объектам критической инфраструктуры Житомирщины. Благодаря профессиональным действиям спасателей несколько пострадавших граждан были эвакуированы с места событий и доставлены экипажами экстренной помощи в лечебные учреждения
Дополнение
Недалеко от Коростеня в Житомирской области произошел сход грузового поезда. Среди пассажиров - без травмированных (одна пассажирка, впрочем, имеет порез стеклом - помощь оказана по месту). Травмирована бригада грузового поезда, машинист и помощник. Оба госпитализированы. Есть влияние на движение поездов, задержки ожидаются от 3 часов.
Относительно причины схода грузового поезда с рельсов на железной дороге недалеко от Коростеня идут следственные действия, но предварительно он был поражен в результате детонации - вероятно, дроном типа Shahed, сообщили в АО "Укрзалізниця".