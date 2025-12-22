$42.340.00
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25 • 13434 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 26891 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 31346 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 39558 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 37679 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 47705 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 72059 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 84428 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 45672 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
публикации
Эксклюзивы
В Житомирской области рф атаковала критическую инфраструктуру, есть несколько пострадавших - ОВА

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Ночью враг атаковал Житомирскую область, повредив объекты критической инфраструктуры. Неподалеку от Коростеня сошел с рельсов грузовой поезд, травмированы машинист и помощник.

В Житомирской области рф атаковала критическую инфраструктуру, есть несколько пострадавших - ОВА

В Житомирской области российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры, известно о нескольких пострадавших, сообщил в понедельник глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram, пишет УНН.

Сегодня ночью враг нанес удары по объектам критической инфраструктуры Житомирщины. Благодаря профессиональным действиям спасателей несколько пострадавших граждан были эвакуированы с места событий и доставлены экипажами экстренной помощи в лечебные учреждения

- сообщил Бунечко.

Дополнение

Недалеко от Коростеня в Житомирской области произошел сход грузового поезда. Среди пассажиров - без травмированных (одна пассажирка, впрочем, имеет порез стеклом - помощь оказана по месту). Травмирована бригада грузового поезда, машинист и помощник. Оба госпитализированы. Есть влияние на движение поездов, задержки ожидаются от 3 часов.

Относительно причины схода грузового поезда с рельсов на железной дороге недалеко от Коростеня идут следственные действия, но предварительно он был поражен в результате детонации - вероятно, дроном типа Shahed, сообщили в АО "Укрзалізниця".

Юлия Шрамко

Война в Украине
Энергетика
Дорожно-транспортное происшествие
Война в Украине
Житомирская область
Украинская железная дорога
Шахед-136
Коростень