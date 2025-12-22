На Житомирщині рф атакувала критичну інфраструктуру, є декілька постраждалих - ОВА
Київ • УНН
Вночі ворог атакував Житомирщину, пошкодивши об'єкти критичної інфраструктури. Неподалік Коростеня зійшов з рейок вантажний потяг, травмовано машиніста та помічника.
У Житомирській області російські війська атакували об'єкти критичної інфраструктури, відомо про декількох постраждалих, повідомив у понеділок голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Telegram, пише УНН.
Сьогодні вночі ворог завдав ударів по об'єктам критичної інфраструктури Житомирщини. Завдяки професійним діям рятувальників декілька постраждалих громадян було евакуйовано з місця подій та доправлено екіпажами екстреної допомоги до лікувальних закладів
Доповнення
Неподалік Коростеня у Житомирській області сталося сходження вантажного поїзда. Серед пасажирів - без травмованих (одна пасажирка, втім, має поріз склом - допомогу надано по місцю). Травмовано бригаду вантажного поїзда, машиніста й помічника. Обидва шпиталізовані. Є вплив на рух поїздів, затримки очікуються від 3 годин.
Щодо причини сходження вантажного потяга з рейок на залізниці неподалік Коростеня йдуть слідчі дії, але попередньо його було уражено внаслідок детонації - імовірно, дроном типу Shahed, повідомили в АТ "Укрзалізниця".