Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
22 грудня, 01:25 • 13475 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 26960 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 31407 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 39613 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 37713 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 47728 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 72080 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 84475 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 45678 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
На Житомирщині рф атакувала критичну інфраструктуру, є декілька постраждалих - ОВА

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Вночі ворог атакував Житомирщину, пошкодивши об'єкти критичної інфраструктури. Неподалік Коростеня зійшов з рейок вантажний потяг, травмовано машиніста та помічника.

На Житомирщині рф атакувала критичну інфраструктуру, є декілька постраждалих - ОВА

У Житомирській області російські війська атакували об'єкти критичної інфраструктури, відомо про декількох постраждалих, повідомив у понеділок голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Telegram, пише УНН.

Сьогодні вночі ворог завдав ударів по об'єктам критичної інфраструктури Житомирщини. Завдяки професійним діям рятувальників декілька постраждалих громадян було евакуйовано з місця подій та доправлено екіпажами екстреної допомоги до лікувальних закладів

- повідомив Бунечко.

Доповнення

Неподалік Коростеня у  Житомирській області сталося сходження вантажного поїзда. Серед пасажирів - без травмованих (одна пасажирка, втім, має поріз склом - допомогу надано по місцю). Травмовано бригаду вантажного поїзда, машиніста й помічника. Обидва шпиталізовані. Є вплив на рух поїздів, затримки очікуються від 3 годин.

Щодо причини сходження вантажного потяга з рейок на залізниці неподалік Коростеня йдуть слідчі дії, але попередньо його було уражено внаслідок детонації - імовірно, дроном типу Shahed, повідомили в АТ "Укрзалізниця".

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Енергетика
Дорожньо-транспортна пригода
Війна в Україні
Житомирська область
Українська залізниця
Шахед-136
Коростень