Курсы автоугонщиков на YouTube: 11-летний водитель устроил масштабную погоню с полицейскими в Огайо

Киев • УНН

 • 80 просмотра

В Огайо 11-летний парень, научившись взламывать авто с YouTube, устроил погоню с полицией. Автомобиль, в котором также были дети 8 и 12 лет, врезался в дом.

Курсы автоугонщиков на YouTube: 11-летний водитель устроил масштабную погоню с полицейскими в Огайо

Инцидент произошел в субботу в городе Ньюбург-Хайтс. Полиция получила сигнал об угоне автомобиля от системы считывания номерных знаков. Когда офицеры попытались остановить транспортное средство, водитель нажал на газ, начав опасное преследование. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

Начальник местной полиции Джон Маджой сообщил, что за рулем находился 11-летний парень, а его пассажирами были дети 8 и 12 лет. Погоня завершилась, когда автомобиль на скорости потерял управление, резко повернул налево и протаранил стену частного дома.

Это, пожалуй, рекорд для самого молодого гонщика в преследовании, которого я когда-либо видел. 11 лет, ради Бога, это невероятно 

– заявил Маджой в комментарии для WKYC.

Технология кражи из соцсетей

После аварии дети пытались убежать пешком, но их быстро задержали. Во время допроса подростки признались, что научились взламывать автомобили благодаря видеоурокам на YouTube. Для запуска двигателя они разобрали рулевую колонку и использовали обычный USB-кабель.

Все за одного: в Виннице группа подростков дважды избила парня22.12.25, 17:51 • 1910 просмотров

Владелец пострадавшего дома Дэниел Рейли, который в момент удара смотрел телевизор на втором этаже, отметил, что услышал "удар", однако здание получило лишь незначительные повреждения.

Сейчас все участники инцидента переданы родителям. Дело будет рассматривать суд для несовершеннолетних, где детям будут предъявлены официальные обвинения.

Швейцария рассматривает ограничения соцсетей для подростков21.12.25, 18:00 • 5234 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Недвижимость
Техника
Дорожно-транспортное происшествие
Социальная сеть
Огайо
YouTube