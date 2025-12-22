$42.250.09
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Курси автовикрадачів на YouTube: 11-річний водій влаштував масштабну погоню з поліцейськими в Огайо

Київ • УНН

 • 18 перегляди

В Огайо 11-річний хлопець, навчившись зламувати авто з YouTube, влаштував погоню з поліцією. Автомобіль, в якому також були діти 8 та 12 років, врізався в будинок.

Курси автовикрадачів на YouTube: 11-річний водій влаштував масштабну погоню з поліцейськими в Огайо

Інцидент стався в суботу в місті Ньюбург-Хайтс. Поліція отримала сигнал про викрадення автомобіля від системи зчитування номерних знаків. Коли офіцери спробували зупинити транспортний засіб, водій натиснув на газ, розпочавши небезпечне переслідування. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

Начальник місцевої поліції Джон Маджой повідомив, що за кермом перебував 11-річний хлопець, а його пасажирами були діти 8 та 12 років. Погоня завершилася, коли автомобіль на швидкості втратив керування, різко повернув ліворуч і протаранив стіну приватного будинку.

Це, мабуть, рекорд для наймолодшого гонщика в переслідуванні, якого я коли-небудь бачив. 11 років, заради Бога, це неймовірно 

– заявив Маджой у коментарі для WKYC.

Технологія крадіжки з соцмереж

Після аварії діти намагалися втекти пішки, але їх швидко затримали. Під час допиту підлітки зізналися, що навчилися зламувати автомобілі завдяки відеоурокам на YouTube. Для запуску двигуна вони розібрали рульову колонку та використали звичайний USB-кабель.

Усі на одного: у Вінниці група підлітків двічі побила хлопця

Власник постраждалого будинку Деніел Рейлі, який у момент удару дивився телевізор на другому поверсі, зазначив, що почув "удар", проте будівля зазнала лише незначних пошкоджень.

Наразі всіх учасників інциденту передали батькам. Справу розглядатиме суд для неповнолітніх, де дітям буде пред'явлено офіційні звинувачення.

Швейцарія розглядає обмеження соцмереж для підлітків

Степан Гафтко

Новини Світу
Нерухомість
Техніка
Дорожньо-транспортна пригода
Соціальна мережа
Огайо
YouTube