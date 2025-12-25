Водителю Mitsubishi готовят подозрение за сопротивление и наезд на полицейского в Киеве
Киев • УНН
Киевлянин травмировал полицейского, наехав на него автомобилем Mitsubishi, и был задержан после преследования. Ему готовят сообщение о подозрении за сопротивление правоохранителю.
В Киеве водителю Mitsubishi готовят подозрение после инцидента с наездом на полицейского и сопротивлением полиции накануне, сообщили в ГУНП в столице в четверг, пишет УНН.
Следователи полиции Киева готовят сообщение о подозрении киевлянину, который оказывал сопротивление и травмировал полицейского
Детали
Вчера, 24 декабря, в Дарницком районе правоохранители остановили 48-летнего водителя Mitsubishi, "который во время проверки внезапно начал движение и совершил наезд на полицейского".
"Полицейский получил телесные повреждения, а правонарушитель уехал с места происшествия", - сообщили в полиции.
"Во время преследования полицейские разыскали авто злоумышленника на улице Каунасской. Водитель не реагировал на законные требования правоохранителей и закрылся в авто, поэтому сотрудники полиции разбили стекло, открыли дверь принудительно и задержали мужчину", - говорится в сообщении полиции.
По указанному факту следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 342 УК Украины - сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им своих служебных обязанностей.
В соответствии с санкцией статьи, нарушителю грозит до четырех лет ограничения свободы или лишение свободы на срок до двух лет.
