Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 31760 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 48862 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 27704 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 40319 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 44655 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 22981 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 23117 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 37229 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 52819 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 72394 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзивы
Водителю Mitsubishi готовят подозрение за сопротивление и наезд на полицейского в Киеве

Киев • УНН

 • 1146 просмотра

Киевлянин травмировал полицейского, наехав на него автомобилем Mitsubishi, и был задержан после преследования. Ему готовят сообщение о подозрении за сопротивление правоохранителю.

Водителю Mitsubishi готовят подозрение за сопротивление и наезд на полицейского в Киеве

В Киеве водителю Mitsubishi готовят подозрение после инцидента с наездом на полицейского и сопротивлением полиции накануне, сообщили в ГУНП в столице в четверг, пишет УНН.

Следователи полиции Киева готовят сообщение о подозрении киевлянину, который оказывал сопротивление и травмировал полицейского

- сообщили в полиции.

Детали

Вчера, 24 декабря, в Дарницком районе правоохранители остановили 48-летнего водителя Mitsubishi, "который во время проверки внезапно начал движение и совершил наезд на полицейского".

Ехал на полицейского и хотел сбежать: в Киеве с преследованием задержали водителя Mitsubishi24.12.25, 15:52 • 1996 просмотров

"Полицейский получил телесные повреждения, а правонарушитель уехал с места происшествия", - сообщили в полиции.

"Во время преследования полицейские разыскали авто злоумышленника на улице Каунасской. Водитель не реагировал на законные требования правоохранителей и закрылся в авто, поэтому сотрудники полиции разбили стекло, открыли дверь принудительно и задержали мужчину", - говорится в сообщении полиции.

По указанному факту следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 342 УК Украины - сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им своих служебных обязанностей.

В соответствии с санкцией статьи, нарушителю грозит до четырех лет ограничения свободы или лишение свободы на срок до двух лет. 

В Киеве водитель Mercedes избил велосипедиста до потери сознания из-за замечания о парковке30.09.25, 12:42 • 5761 просмотр

Юлия Шрамко

