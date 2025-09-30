$41.320.16
В Киеве водитель Mercedes избил велосипедиста до потери сознания из-за замечания о парковке

Киев • УНН

 • 2280 просмотра

Прокуроры Подольской окружной прокуратуры Киева сообщили о подозрении 44-летнему водителю Mercedes-Benz, избившему велосипедиста. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом височной кости.

В Киеве водитель Mercedes избил велосипедиста до потери сознания из-за замечания о парковке

Прокуроры Подольской окружной прокуратуры Киева сообщили о подозрении 44-летнему жителю Киевской области — водителю Mercedes-Benz, который нанес тяжкие телесные повреждения велосипедисту за замечание о нарушении правил парковки. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел в результате конфликта между водителем Mercedes-Benz G-500 и велосипедистом. Поводом этого стала парковка транспортного средства на велодорожке.

Раздраженный замечанием водитель нанес велосипедисту несколько ударов по лицу. Пострадавший потерял сознание и упал на асфальт. После этого нападавший оттащил мужчину к обочине и уехал с места конфликта

- говорится в сообщении.

В результате удара 40-летний пострадавший велосипедист получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом височной кости.

Нацполиция обнародовала видео инцидента.

Согласно сообщению, действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения.

Прокурор в суде просил избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, однако суд дал ему ночной домашний арест. Прокуратура будет обжаловать эту меру пресечения в апелляционном порядке

- отмечают в прокуратуре.

Ольга Розгон

