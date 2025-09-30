У Києві водій Mercedes побив велосипедиста до втрати свідомості через зауваження про паркування

Прокурорами Подільської окружної прокуратури Києва повідомлено про підозру 44-річному жителю Київської області - водію Mercedes-Benz, який завдав тяжких тілесних ушкоджень велосипедисту за зауваження про порушення правил паркування. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався внаслідок конфлікту між водієм Mercedes-Benz G-500 та велосипедистом. Приводом цього стало паркування транспортного засобу на велосмузі.

Роздратований зауваженням водій завдав велосипедисту кілька ударів по обличчю. Потерпілий втратив свідомість і впав на асфальт. Після цього нападник відтягнув чоловіка до узбіччя та поїхав з місця конфлікту - йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару 40-річний потерпілий велосипедист отримав закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку та перелом скроневої кістки.

Нацполіція оприлюднила відео інциденту.

Згідно з повідомленням, дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 КК України - умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння.

Прокурор у суді просив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, натомість суд дав йому нічний домашній арешт. Прокуратура оскаржуватиме цей запобіжний захід в апеляційному порядку - зазначають в прокуратурі.

