У Києві водій Mercedes побив велосипедиста до втрати свідомості через зауваження про паркування

08:49
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
08:28
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
07:51
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
07:25
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
06:49
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
30 вересня, 04:06
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:40
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
29 вересня, 13:55
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
В окупованому Донецьку дітей змушують розвозити воду замість навчання - ЦНС30 вересня, 01:57
Російські війська атакували 14 населених пунктів Запорізької області та завдали 553 удари - ОВА30 вересня, 04:42
У рф ліквідували трьох росгвардійців, включаючи підполковника: ГУР показало відео08:08
Чоловік отримав поранення в живіт від кулі ППО в центрі Конотопа08:56
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC09:31
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони08:28
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:44
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
29 вересня, 14:40
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
Ексклюзив
29 вересня, 12:39
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися29 вересня, 11:33
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Урсула фон дер Ляєн
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Сумська область
Запорізька область
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів09:59
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC09:31
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса Роско29 вересня, 15:05
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми29 вересня, 13:59
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily Маil29 вересня, 10:42
The Guardian
The New York Times
Ракетна система С-400
MIM-104 Patriot
Шахед-136

У Києві водій Mercedes побив велосипедиста до втрати свідомості через зауваження про паркування

Київ

 • 2488 перегляди

Прокурори Подільської окружної прокуратури Києва повідомили про підозру 44-річному водію Mercedes-Benz, який побив велосипедиста. Потерпілий отримав закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку та перелом скроневої кістки.

У Києві водій Mercedes побив велосипедиста до втрати свідомості через зауваження про паркування

Прокурорами Подільської окружної прокуратури Києва повідомлено про підозру 44-річному жителю Київської області - водію Mercedes-Benz, який завдав тяжких тілесних ушкоджень велосипедисту за зауваження про порушення правил паркування. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався внаслідок конфлікту між водієм Mercedes-Benz G-500 та велосипедистом. Приводом цього стало паркування транспортного засобу на велосмузі.

Роздратований зауваженням водій завдав велосипедисту кілька ударів по обличчю. Потерпілий втратив свідомість і впав на асфальт. Після цього нападник відтягнув чоловіка до узбіччя та поїхав з місця конфлікту

- йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару 40-річний потерпілий велосипедист отримав закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку та перелом скроневої кістки.

Нацполіція оприлюднила відео інциденту.

Згідно з повідомленням, дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 КК України - умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння.

Прокурор у суді просив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, натомість суд дав йому нічний домашній арешт. Прокуратура оскаржуватиме цей запобіжний захід в апеляційному порядку

- зазначають в прокуратурі.

Скандал в школі на Вінниччині: вчитель фізкультури побив учня на уроці, педагогу повідомили про підозру24.09.25, 13:12

Ольга Розгон

КиївКримінал та НП
Київ