В преддверии рождественских праздников AB InBev Efes Ukraine активирует социальную кампанию "Выпил? За руль не садись!"

Перед зимними праздниками AB InBev Efes Ukraine запускает ежегодную социальную кампанию "Выпил? За руль не садись!", которая уже 15 лет напоминает водителям о важности безопасности дорожного движения и рисках вождения авто после употребления алкоголя, передает УНН.

В этом году программа включает интерактивные активации с "пьяными" очками Drunk Busters на десяти партнерских локациях сети АЗК WOG в Киеве, Чернигове, а также вдоль Житомирской и Одесской трасс. Активности состоялись в выходные 13–14 и 20–21 декабря. Посетители автозаправочных комплексов имели возможность выполнить простые задания сначала в обычных условиях, а затем — в специальных очках Drunk Busters, имитирующих легкий уровень опьянения. Такие упражнения наглядно демонстрируют, как алкоголь замедляет реакцию, снижает бдительность, изменяет восприятие глубины и расстояния, сужает поле зрения и делает невозможным безопасное управление автомобилем.

Информационная кампания дополнена цифровыми инструментами и наружной рекламой в крупных городах Украины — Киеве, Днепре, Одессе и Львове. Ее главный призыв — "Не дай алкоголю рулить!" — охватывает широкую аудиторию, что особенно актуально в рождественский период, когда люди чаще собираются на празднование. В этом году кампания использует различные каналы коммуникации: цифровые билборды и экраны в общественных местах, брендирование городского транспорта, а также анимированные баннеры на автомобильных сайтах.

Инициатива продолжает многолетнюю работу компании AB InBev Efes Ukraine в сфере социальной ответственности и формирования культуры ответственного потребления алкоголя. За 15 лет существования социальной кампании "Выпил? За руль не садись!" компания передала более 520 комплектов Drunk Busters автошколам и партнерам, а учебные материалы уже использовали более 83 000 будущих водителей по всей стране. Социальная кампания "Выпил? За руль не садись!" снова напоминает: безопасность на дорогах начинается с ответственного выбора. Компания поддерживает стремление Целей устойчивого развития ООН сократить вдвое количество смертей и травм в ДТП к 2030 году и убеждена, что таким образом имеет уникальную возможность внести значительный позитивный вклад в развитие громад.