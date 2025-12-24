В преддверии рождественских праздников AB InBev Efes Ukraine активирует социальную кампанию "Выпил? За руль не садись!"

$42.100.05
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
08:22 • 6914 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 25718 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 42993 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 57247 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 64767 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 40443 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 49544 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 22069 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 19248 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Наращивание военной мощи Китаем делает США уязвимыми - Пентагон24 декабря, 01:46 • 12277 просмотра
США ввели визовые ограничения против пяти человек за давление на свободу слова24 декабря, 02:54 • 4902 просмотра
Дроны атаковали завод синтетического каучука в Тульской области РФVideo24 декабря, 04:30 • 17021 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo06:59 • 6982 просмотра
Число россиян, поддерживающих войну, упало до исторического минимума - начальник ЦПД Коваленко07:35 • 10975 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией

Эксклюзив

23 декабря, 15:15 • 57247 просмотра
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 57247 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 35386 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 64767 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 49544 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 103848 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo06:59 • 7092 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 30298 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 27785 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 30934 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 32868 просмотра
В преддверии рождественских праздников AB InBev Efes Ukraine активирует социальную кампанию "Выпил? За руль не садись!"

Киев • УНН

 • 124 просмотра

AB InBev Efes Ukraine запустила ежегодную кампанию "Выпил? За руль не садись!" с интерактивными активациями "пьяными" очками Drunk Busters на АЗК WOG. Программа напоминает водителям об опасности управления авто после употребления алкоголя и охватывает Киев, Чернигов, Житомирскую и Одесскую трассы.

В преддверии рождественских праздников AB InBev Efes Ukraine активирует социальную кампанию "Выпил? За руль не садись!"

Перед зимними праздниками AB InBev Efes Ukraine запускает ежегодную социальную кампанию "Выпил? За руль не садись!", которая уже 15 лет напоминает водителям о важности безопасности дорожного движения и рисках вождения авто после употребления алкоголя, передает УНН.

В этом году программа включает интерактивные активации с "пьяными" очками Drunk Busters на десяти партнерских локациях сети АЗК WOG в Киеве, Чернигове, а также вдоль Житомирской и Одесской трасс. Активности состоялись в выходные 13–14 и 20–21 декабря. Посетители автозаправочных комплексов имели возможность выполнить простые задания сначала в обычных условиях, а затем — в специальных очках Drunk Busters, имитирующих легкий уровень опьянения. Такие упражнения наглядно демонстрируют, как алкоголь замедляет реакцию, снижает бдительность, изменяет восприятие глубины и расстояния, сужает поле зрения и делает невозможным безопасное управление автомобилем.

Информационная кампания дополнена цифровыми инструментами и наружной рекламой в крупных городах Украины — Киеве, Днепре, Одессе и Львове. Ее главный призыв — "Не дай алкоголю рулить!" — охватывает широкую аудиторию, что особенно актуально в рождественский период, когда люди чаще собираются на празднование. В этом году кампания использует различные каналы коммуникации: цифровые билборды и экраны в общественных местах, брендирование городского транспорта, а также анимированные баннеры на автомобильных сайтах.

Инициатива продолжает многолетнюю работу компании AB InBev Efes Ukraine в сфере социальной ответственности и формирования культуры ответственного потребления алкоголя. За 15 лет существования социальной кампании "Выпил? За руль не садись!" компания передала более 520 комплектов Drunk Busters автошколам и партнерам, а учебные материалы уже использовали более 83 000 будущих водителей по всей стране. Социальная кампания "Выпил? За руль не садись!" снова напоминает: безопасность на дорогах начинается с ответственного выбора. Компания поддерживает стремление Целей устойчивого развития ООН сократить вдвое количество смертей и травм в ДТП к 2030 году и убеждена, что таким образом имеет уникальную возможность внести значительный позитивный вклад в развитие громад.

