Напередодні різдвяних свят AB InBev Efes Ukraine активує соціальну кампанію "Випив? За кермо не сідай!"

Перед зимовими святами AB InBev Efes Ukraine запускає щорічну соціальну кампанію "Випив? За кермо не сідай!", яка вже 15 років нагадує водіям про важливість безпеки дорожнього руху та ризики кермування авто після вживання алкоголю, передає УНН.

Цього року програма включає інтерактивні активації з "п’яними" окулярами Drunk Busters на десяти партнерських локаціях мережі АЗК WOG у Києві, Чернігові, а також уздовж Житомирської та Одеської трас. Активності відбулися у вихідні 13–14 та 20–21 грудня. Відвідувачі автозаправних комплексів мали змогу виконати прості завдання спочатку за звичайних умов, а потім — у спеціальних окулярах Drunk Busters, що імітують легкий рівень сп’яніння. Такі вправи наочно демонструють, як алкоголь уповільнює реакцію, знижує пильність, змінює сприйняття глибини та відстані, звужує поле зору й унеможливлює безпечне керування автомобілем.

Інформаційна кампанія доповнена цифровими інструментами та зовнішньою рекламою у великих містах України — Києві, Дніпрі, Одесі та Львові. Її головний заклик — "Не дай алкоголю кермувати!" — охоплює широку аудиторію, що особливо актуально у різдвяний період, коли люди частіше збираються на святкування. Цього року кампанія використовує різні канали комунікації: цифрові білборди та екрани у громадських місцях, брендування міського транспорту, а також анімовані банери на автомобільних сайтах.

Ініціатива продовжує багаторічну роботу компанії AB InBev Efes Ukraine у сфері соціальної відповідальності та формуванні культури відповідального споживання алкоголю. За 15 років існування соціальної кампанії "Випив? За кермо не сідай!" компанія передала понад 520 комплектів Drunk Busters автошколам та партнерам, а навчальні матеріали вже використали понад 83 000 майбутніх водіїв по всій країні. Соціальна кампанія "Випив? За кермо не сідай!" знову нагадує: безпека на дорогах починається з відповідального вибору. Компанія підтримує прагнення Цілей сталого розвитку ООН скоротити удвічі кількість смертей і травм у ДТП до 2030 року та переконана, що таким чином має унікальну можливість зробити значний позитивний внесок у розвиток громад.