На трасі Київ-Харків перекинулась і загорілась цистерна з конденсатом
Київ • УНН
Біля Яготина вантажівка DAF із газовим конденсатом врізалась у відбійник, перекинулась і загорілась. Дані про постраждалих уточнюють.
У суботу, 14 листопада, на трасі Київ - Харків поблизу Яготина перекинулась і запалала вантажна машина, що перевозила газовий конденсат. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, передає УНН.
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За попередньою інформацією, це сталось на 115-му кілометрі автодороги. Водій вантажівки DAF не впорався з керуванням, зіткнувся з відбійником, після чого автомобіль перекинувся та загорівся.
На місці працюють екстрені служби, триває ліквідація пожежі. Інформація щодо загиблих і постраждалих уточнюється
Також в мережі з’явилось відео пожежі. У поліції Київщини попередили водіїв про ускладнення руху транспорту в обох напрямках.
Нагадаємо
У липні поточного року у Києві оголосили вирок 24-річному чоловіку, який спричинив ДТП, внаслідок якої загинув його 17-річний брат. Трагедія сталась у липні 2023 року.