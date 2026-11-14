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На трасі Київ-Харків перекинулась і загорілась цистерна з конденсатом

Київ • УНН

 • 1008 перегляди

Біля Яготина вантажівка DAF із газовим конденсатом врізалась у відбійник, перекинулась і загорілась. Дані про постраждалих уточнюють.

На трасі Київ-Харків перекинулась і загорілась цистерна з конденсатом

У суботу, 14 листопада, на трасі Київ - Харків поблизу Яготина перекинулась і запалала вантажна машина, що перевозила газовий конденсат. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, передає УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, це сталось на 115-му кілометрі автодороги. Водій вантажівки DAF не впорався з керуванням, зіткнувся з відбійником, після чого автомобіль перекинувся та загорівся.

На місці працюють екстрені служби, триває ліквідація пожежі. Інформація щодо загиблих і постраждалих уточнюється

 - йдеться в дописі Ткаченка.

Також в мережі з’явилось відео пожежі. У поліції Київщини попередили водіїв про ускладнення руху транспорту в обох напрямках.

Нагадаємо

У липні поточного року у Києві оголосили вирок 24-річному чоловіку, який спричинив ДТП, внаслідок якої загинув його 17-річний брат. Трагедія сталась у липні 2023 року.

Євген Устименко

СуспільствоПодіїАвто
Пожежі
Дорожньо-транспортна пригода
Київ