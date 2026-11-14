На трассе Киев - Харьков опрокинулась и загорелась цистерна с конденсатом
Киев • УНН
Возле Яготина грузовик DAF с газовым конденсатом врезался в отбойник, опрокинулся и загорелся. Данные о пострадавших уточняются.
В субботу, 14 ноября, на трассе Киев - Харьков возле Яготина перевернулась и загорелась грузовая машина, перевозившая газовый конденсат. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, передает УНН.
Детали
По предварительной информации, это произошло на 115-м километре автодороги. Водитель грузовика DAF не справился с управлением, столкнулся с отбойником, после чего автомобиль перевернулся и загорелся.
На месте работают экстренные службы, продолжается ликвидация пожара. Информация о погибших и пострадавших уточняется
Также в сети появилось видео пожара. В полиции Киевской области предупредили водителей об осложнении движения транспорта в обоих направлениях.
Напомним
В июле текущего года в Киеве вынесли приговор 24-летнему мужчине, который стал виновником ДТП, в результате которого погиб его 17-летний брат. Трагедия произошла в июле 2023 года.