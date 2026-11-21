На Хмельниччині 29-річного водія засудили до 8 років ув’язнення за смертельну ДТП, у якій загинули п’ятеро членів однієї родини, серед них двоє дітей віком 9 та 15 років. Крім того, чоловік на три роки залишився без права керувати транспортними засобами та має відшкодувати потерпілим майже 3 млн грн. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, пише УНН.

За публічного обвинувачення прокурорів Хмельницької обласної прокуратури 29-річного жителя Нетішина засуджено до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки (ч. 3 ст. 286 КК України) - йдеться у повідомленні.

Прокурори довели, що 23 липня 2023 року поблизу села Берездів Шепетівського району водій Chevrolet Captiva не обрав безпечної швидкості на заокругленій ділянці дороги. Помітивши на своїй смузі зустрічний Ford Kuga, замість гальмування він виїхав на зустрічну смугу та ліве узбіччя, де зіткнувся з автомобілем, який уже повертався на свою смугу.

Унаслідок ДТП загинули п’ятеро членів однієї родини – водій Ford Kuga, його дружина, брат та двоє синів віком 9 і 15 років. Троє дорослих загинули на місці, старший хлопець – дорогою до лікарні, молодший – через тиждень у медзакладі.

Пасажирка Chevrolet Captiva зазнала тяжких тілесних ушкоджень.

У суді обвинувачений вини не визнав, наполягаючи на винуватості іншого водія. Однак прокурори, зокрема на підставі висновків автотехнічних експертиз, довели прямий причинно-наслідковий зв’язок між порушенням ним ПДР та трагічними наслідками.

Суд зобовʼязав чоловіка відшкодувати потерпілим майже 3 млн грн матеріальної та моральної шкоди, а також щомісяця сплачувати понад 17 тис. грн доньці одного із загиблих у зв’язку із втратою годувальника до її повноліття.

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