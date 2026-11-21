В Хмельницкой области 29-летнего водителя приговорили к 8 годам лишения свободы за смертельное ДТП, в котором погибли пятеро членов одной семьи, среди них двое детей в возрасте 9 и 15 лет. Кроме того, мужчина на три года лишился права управлять транспортными средствами и должен возместить потерпевшим почти 3 млн грн. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, пишет УНН.

По публичному обвинению прокуроров Хмельницкой областной прокуратуры 29-летний житель Нетешина приговорён к 8 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года (ч. 3 ст. 286 УК Украины) - говорится в сообщении.

Прокуроры доказали, что 23 июля 2023 года вблизи села Берездов Шепетовского района водитель Chevrolet Captiva не выбрал безопасную скорость на закруглённом участке дороги. Заметив на своей полосе встречный Ford Kuga, вместо торможения он выехал на встречную полосу и левую обочину, где столкнулся с автомобилем, который уже возвращался на свою полосу.

В результате ДТП погибли пятеро членов одной семьи — водитель Ford Kuga, его жена, брат и двое сыновей в возрасте 9 и 15 лет. Трое взрослых погибли на месте, старший мальчик — по дороге в больницу, младший — через неделю в медучреждении.

Пассажирка Chevrolet Captiva получила тяжёлые телесные повреждения.

В суде обвиняемый вину не признал, настаивая на виновности другого водителя. Однако прокуроры, в частности на основании выводов автотехнических экспертиз, доказали прямую причинно-следственную связь между нарушением им ПДД и трагическими последствиями.

Суд обязал мужчину возместить потерпевшим почти 3 млн грн материального и морального ущерба, а также ежемесячно выплачивать более 17 тыс. грн дочери одного из погибших в связи с потерей кормильца до достижения ею совершеннолетия.

Подделка автомобильных номеров выходит на новый уровень: в Украине зафиксировали резкий всплеск правонарушений