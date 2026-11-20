За десять месяцев 2026 года в Украине зафиксировали 635 уголовных правонарушений, связанных с подделкой, уничтожением или заменой идентификационных номеров транспортных средств. Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом лишь по единичным производствам правоохранители сообщили о подозрении или направили материалы в суд. Об этом сообщает Opendatabot, передает УНН.

Детали

Согласно статистике, наибольший всплеск таких правонарушений пришелся на осень. Только в течение сентября и октября правоохранители зарегистрировали 357 случаев подделки или изменения идентификационных номеров автомобилей. Это более 56% от общего количества правонарушений, учтенных с начала года. Для сравнения, в течение первых восьми месяцев 2026 года в Украине в среднем фиксировали около 35 таких случаев ежемесячно. В сентябре и октябре среднемесячный показатель вырос примерно в пять раз.

Примечательно, что резкое увеличение количества зарегистрированных правонарушений произошло после пяти лет подряд, в течение которых их количество постепенно сокращалось.

В то же время статистика расследований демонстрирует значительно более скромные результаты. Из 635 учтенных уголовных правонарушений о подозрении сообщили лишь по пяти производствам. Еще пять уголовных производств направили в суд.

То есть количество производств, по которым сообщили о подозрении, составляет менее 1% от общего количества зарегистрированных правонарушений. Аналогичной является доля производств, переданных в суд.

Отметим, что подделка или незаконная замена VIN-кодов может использоваться для сокрытия настоящего происхождения автомобиля, в частности угнанного транспортного средства, или его предыдущей истории. В Украине ответственность за незаконное уничтожение, подделку или замену идентификационного номера транспортного средства предусмотрена статьей 290 Уголовного кодекса Украины.

Напомним

В Украине за девять месяцев 2026 года в суд передали лишь 5 дел о подделке VIN-кодов автомобилей.