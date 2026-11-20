За десять місяців 2026 року в Україні зафіксували 635 кримінальних правопорушень, пов’язаних із підробленням, знищенням або заміною ідентифікаційних номерів транспортних засобів. Це в 1,6 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас лише в одиничних провадженнях правоохоронці повідомили про підозру або направили матеріали до суду. Про це повідомляє Opendatabot, передає УНН.

Деталі

Згідно зі статистикою, найбільший сплеск таких правопорушень припав на осінь. Лише протягом вересня та жовтня правоохоронці зареєстрували 357 випадків підроблення або зміни ідентифікаційних номерів автомобілів. Це понад 56% від загальної кількості правопорушень, облікованих із початку року. Для порівняння, впродовж перших восьми місяців 2026 року в Україні в середньому фіксували близько 35 таких випадків щомісяця. Натомість у вересні та жовтні середньомісячний показник зріс приблизно вп’ятеро.

Примітно, що різке збільшення кількості зареєстрованих правопорушень відбулося після п’яти років поспіль, протягом яких їхня кількість поступово скорочувалася.

Водночас статистика розслідувань демонструє значно скромніші результати. Із 635 облікованих кримінальних правопорушень про підозру повідомили лише у п’яти провадженнях. Ще п’ять кримінальних проваджень направили до суду.

Тобто, кількість проваджень, у яких повідомили про підозру, становить менш ніж 1% від загальної кількості зареєстрованих правопорушень. Аналогічною є частка проваджень, переданих до суду.

Зауважимо, що підроблення або незаконну заміну VIN-кодів можуть використовувати для приховування справжнього походження автомобіля, зокрема викраденого транспортного засобу, або його попередньої історії. В Україні відповідальність за незаконне знищення, підроблення або заміну ідентифікаційного номера транспортного засобу передбачена статтею 290 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо

В Україні за дев’ять місяців 2026 року до суду передали лише 5 справ щодо підроблення VIN-кодів автомобілів.