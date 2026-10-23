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В Україні за дев’ять місяців 2026 року до суду передали лише 5 справ про підробку VIN-кодів авто

Київ • УНН

 • 1734 перегляди

За 9 місяців 2026 року зареєстрували 599 правопорушень із VIN-кодами, але до суду направили лише п’ять справ.

В Україні за дев’ять місяців 2026 року до суду передали лише 5 справ про підробку VIN-кодів авто

Цьогоріч в Україні зареєстрували 599 кримінальних правопорушень, пов’язаних із підробкою, знищенням або заміною VIN-кодів на номерах автомобілів, але до суду направили лише п’ять проваджень. Про це повідомляє Opendatabot, передає УНН.

Деталі

Фізкультура для автовласників: VIN-код "підробили", справу відкрили, справу закрили. А до суду дійшов лише 1% проваджень 599 кримінальних правопорушень за підробку, знищення або заміну VIN-кодів та інших ідентифікаційних номерів авто зареєстрували в Україні за 9 місяців 2026 року за даними Генпрокуратури. Водночас до суду направили лише 5 проваджень. Решта фінішу поки не дісталася

- йдеться у дописі.

За наявною інформацією, проблема підробки ідентифікаційних номерів автомобілів залишається актуальною в Україні протягом кількох років. Із 2020 року правоохоронці зареєстрували понад 11,4 тисячі таких правопорушень, однак до суду направили лише 69 проваджень.

У попередні роки закривали близько 40% проваджень, цьогоріч - кожне п'яте. Схоже, шлях від реєстрації до суду тут складніший за маршрут через усі українські дороги. Найбільше правопорушень цьогоріч зафіксували у Києві - 169, на Дніпропетровщині - 114 та Одещині - 45. Разом це понад половина всіх зареєстрованих випадків. До речі, за підробку VIN-коду передбачено не лише штраф від 2 550 до 4 250 грн, а й інші покарання, аж до обмеження волі на 3 роки

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

Правоохоронці зафіксували 1243 правопорушення за керування транспортними засобами у стані сп'яніння у 2025 році, що на 22 більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Найбільше порушень виявлено на Дніпропетровщині, Львівщині та Сумщині.

Алла Кіосак

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