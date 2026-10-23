В Украине за девять месяцев 2026 года в суд передали всего 5 дел о подделке VIN-кодов автомобилей

$45.050.0350.440.13
ukenru
07:19 • 2346 просмотра
В Испании большая волна накрыла журналиста во время прямого эфира
Эксклюзив
05:40 • 9752 просмотра
Сгорят ли кредиты и исчезнут ли деньги со счетов: что будет, если Украина уничтожит дата-центры российских банков?
05:19 • 13307 просмотра
Каждый второй дрон рф - реактивный: сколько за ночь уничтожила ПВО
04:58 • 16849 просмотра
Вступление Украины в НАТО нужно даже самой России, для них это большая безопасность, чем если Украина не в альянсе, — Зеленский
04:32 • 16786 просмотра
Дроны атаковали оккупированные территории и регионы РФ, в Бердянске вспыхнул пожар на базе российских военных
04:11 • 15898 просмотра
Россия ночью атаковала несколько регионов Украины, есть раненые, пожары и поврежденные дома
03:37 • 16238 просмотра
Украина получила новый ударный дрон Stormbird для высокоточных атак — в чём его особенность
02:38 • 16595 просмотра
Путин заявил о «генетическом» единстве украинцев и россиян, сославшись на неизвестные исследования и вновь заговорив о братских народах
01:56 • 14958 просмотра
В Москве для участников войны против Украины откроют «дворец» со SPA, саунами и бассейнами
23 октября, 00:18 • 13037 просмотра
Финляндия передаст Украине 10 тепловозов взамен уничтоженных российскими атаками
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
5.1м/с
97%
755мм
Популярные новости
О жизни Эми Уайнхаус создадут мюзикл в Лондоне — к проекту присоединился отец певицы22 октября, 22:06 • 16148 просмотра
Звезда сериала «Остаться в живых» Эванджелин Лилли объяснила, почему покинула Голливуд на пике популярности22 октября, 23:06 • 15205 просмотра
Майли Сайрус исполнила мечту поклонницы, борющейся с раком, — певица лично побрила ей головуPhoto23 октября, 00:06 • 12435 просмотра
В России готовят новое повышение цен на бензин из-за дефицита топлива после ударов по НПЗ23 октября, 01:17 • 18694 просмотра
Бывшие супруги телеведущих, чей роман вызвал скандал, объявили о помолвке друг с другом03:05 • 13832 просмотра
публикации
Две недели без судебных заседаний: кто и почему тормозит рассмотрение дела о врачебной халатности врачей Odrex?07:42 • 1420 просмотра
Закон о безопасности работников на работе вернулся к редакции 2023 года несмотря на длительную доработку - Федерация профсоюзов07:39 • 1890 просмотра
Сгорят ли кредиты и исчезнут ли деньги со счетов: что будет, если Украина уничтожит дата-центры российских банков?
Эксклюзив
05:40 • 9686 просмотра
За сбор дров в лесу украинцам грозит штраф до 1530 грн: что запрещено и как законно заготовить древесину22 октября, 18:15 • 34088 просмотра
Топ-9 фильмов ужасов, которые стоит посмотреть на ХэллоуинPhoto22 октября, 15:37 • 42573 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Илон Маск
Сергей Бызов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Франция
Румыния
Реклама
УНН Lite
ИИ-агентов оставили наедине без каких-либо заданий - результат поразил исследователей07:09 • 4552 просмотра
Меган Фокс "не беспокоит" роман её бывшего MGK с Дакотой Джонсон05:49 • 7914 просмотра
Бывшие супруги телеведущих, чей роман вызвал скандал, объявили о помолвке друг с другом03:05 • 14394 просмотра
Трамп обвинил Леброна Джеймса в неуважении к США из-за поведения во время исполнения национального гимна02:06 • 11295 просмотра
Картину Моне, которую более 100 лет не показывали публике, продали за 56 миллионов долларов23 октября, 01:05 • 11042 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Хранитель
Шахед-136
Lockheed C-130 Hercules

В Украине за девять месяцев 2026 года в суд передали всего 5 дел о подделке VIN-кодов автомобилей

Киев • УНН

 • 996 просмотра

За 9 месяцев 2026 года зарегистрировали 599 правонарушений, связанных с VIN-кодами, но в суд направили лишь пять дел.

В Украине за девять месяцев 2026 года в суд передали всего 5 дел о подделке VIN-кодов автомобилей

В этом году в Украине зарегистрировали 599 уголовных правонарушений, связанных с подделкой, уничтожением или заменой VIN-кодов на номерах автомобилей, однако в суд направили лишь пять производств. Об этом сообщает Opendatabot, передает УНН.

Детали

Физкультура для автовладельцев: VIN-код "подделали", дело открыли, дело закрыли. А до суда дошел лишь 1% производств 599 уголовных правонарушений за подделку, уничтожение или замену VIN-кодов и других идентификационных номеров автомобилей зарегистрировали в Украине за 9 месяцев 2026 года, по данным Генпрокуратуры. В то же время в суд направили лишь 5 производств. Остальные пока до финиша не добрались

- говорится в сообщении.

Согласно имеющейся информации, проблема подделки идентификационных номеров автомобилей остается актуальной в Украине на протяжении нескольких лет. С 2020 года правоохранители зарегистрировали более 11,4 тысячи таких правонарушений, однако в суд направили лишь 69 производств.

В предыдущие годы закрывали около 40% производств, в этом году - каждое пятое. Похоже, путь от регистрации до суда здесь сложнее маршрута через все украинские дороги. Больше всего правонарушений в этом году зафиксировали в Киеве - 169, в Днепропетровской области - 114 и Одесской области - 45. Вместе это более половины всех зарегистрированных случаев. Кстати, за подделку VIN-кода предусмотрен не только штраф от 2 550 до 4 250 грн, но и другие наказания, вплоть до ограничения свободы на 3 года

- говорится в сообщении.

Напомним

Правоохранители зафиксировали 1243 правонарушения за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в 2025 году, что на 22 больше, чем за аналогичный период 2024 года. Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской, Львовской и Сумской областях.

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧПАвто
Законы
Дорожно-транспортное происшествие
Львовская область
Сумская область
Одесская область
Днепропетровская область
Украина
Киев