В Украине за девять месяцев 2026 года в суд передали всего 5 дел о подделке VIN-кодов автомобилей

В этом году в Украине зарегистрировали 599 уголовных правонарушений, связанных с подделкой, уничтожением или заменой VIN-кодов на номерах автомобилей, однако в суд направили лишь пять производств. Об этом сообщает Opendatabot, передает УНН.

Детали

Физкультура для автовладельцев: VIN-код "подделали", дело открыли, дело закрыли. А до суда дошел лишь 1% производств 599 уголовных правонарушений за подделку, уничтожение или замену VIN-кодов и других идентификационных номеров автомобилей зарегистрировали в Украине за 9 месяцев 2026 года, по данным Генпрокуратуры. В то же время в суд направили лишь 5 производств. Остальные пока до финиша не добрались - говорится в сообщении.

Согласно имеющейся информации, проблема подделки идентификационных номеров автомобилей остается актуальной в Украине на протяжении нескольких лет. С 2020 года правоохранители зарегистрировали более 11,4 тысячи таких правонарушений, однако в суд направили лишь 69 производств.

В предыдущие годы закрывали около 40% производств, в этом году - каждое пятое. Похоже, путь от регистрации до суда здесь сложнее маршрута через все украинские дороги. Больше всего правонарушений в этом году зафиксировали в Киеве - 169, в Днепропетровской области - 114 и Одесской области - 45. Вместе это более половины всех зарегистрированных случаев. Кстати, за подделку VIN-кода предусмотрен не только штраф от 2 550 до 4 250 грн, но и другие наказания, вплоть до ограничения свободы на 3 года - говорится в сообщении.

Напомним

Правоохранители зафиксировали 1243 правонарушения за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в 2025 году, что на 22 больше, чем за аналогичный период 2024 года. Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской, Львовской и Сумской областях.