Вечером в понедельник, 23 ноября, россияне нанесли удар по автостоянке в Ковельском районе Волынской области. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в результате атаки загорелись три грузовых прицепа.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар. К счастью, обошлось без пострадавших - говорится в сообщении.

Напомним

В октябре на Волыни в результате ударов рф погиб человек, 8 пострадали, горели грузовики.

На Волыни под удар попало предприятие: жителей Маневичей призвали покинуть дома из-за задымления