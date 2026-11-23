россияне ударили по автостоянке на Волыни: загорелись прицепы
Киев • УНН
В Ковельском районе из-за российского удара загорелись три грузовых прицепа. Пожар ликвидировали, пострадавших нет.
Вечером в понедельник, 23 ноября, россияне нанесли удар по автостоянке в Ковельском районе Волынской области. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в результате атаки загорелись три грузовых прицепа.
Спасатели оперативно ликвидировали пожар. К счастью, обошлось без пострадавших
Напомним
В октябре на Волыни в результате ударов рф погиб человек, 8 пострадали, горели грузовики.
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