Еще одно чудо: после удара рф по Дымеру женщину спасли после 22 часов под завалами
Киев • УНН
В Дымере Киевской области спасатели достали из-под завалов пожилую Валентину после 22 часов поисков. Женщину передали медикам.
В Киевской области после российского удара в Дымере спустя 22 часа из-под завалов спасли пожилую женщину. Об этом 23 ноября сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.
В Киевской области произошло ещё одно чудо: спустя 22 часа из-под завалов спасли пожилую женщину
Как это было
После спасения маленького Давида, сообщили в ГСЧС, спасатели снова уловили из-под руин едва слышный голос.
"В квартире на первом этаже под бетонными плитами оказалась пожилая женщина. Всё это время она оставалась под завалами, пока спасатели ГСЧС вручную и с помощью тяжёлой инженерной техники слой за слоем разбирали пять этажей разрушенного дома", - рассказали в ГСЧС.
"Когда спасатели наконец добрались до неё, первым делом спросили: Как вас зовут? - Меня зовут Валентина… - едва слышно отозвалась она", - сообщили в ГСЧС.
Как отмечается, после 22 часов борьбы за жизнь женщину удалось освободить. Её передали бригаде экстренной помощи.
"Маленький Давид и пани Валентина. Две спасённые жизни, две истории надежды. И ещё одно напоминание: спасатели не останавливаются, пока под завалами может оставаться хотя бы один человек", - отметили в ГСЧС.
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