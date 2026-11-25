Враг нанес удар по Харьковской области. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

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Отмечается, что в результате российской атаки на Лозовую предварительно пострадали 3 человека.

В результате попадания реактивного ударного беспилотника возник пожар: горели нежилое здание и легковые автомобили. Также повреждены жилые дома и другие транспортные средства - констатировали спасатели.

Напомним

Россия 29 октября нанесла ракетный удар по Лозовой, ранены 6 человек.

Ракетный удар рф по рынку в Лозовой: число пострадавших резко возросло