Удар по Лозовой: три человека пострадали, загорелись здание и автомобиль
Киев • УНН
Российская атака на Лозовую вызвала пожар в нежилом здании и автомобилях. Повреждены дома и транспорт, есть трое пострадавших.
Враг нанес удар по Харьковской области. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.
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Отмечается, что в результате российской атаки на Лозовую предварительно пострадали 3 человека.
В результате попадания реактивного ударного беспилотника возник пожар: горели нежилое здание и легковые автомобили. Также повреждены жилые дома и другие транспортные средства
Напомним
Россия 29 октября нанесла ракетный удар по Лозовой, ранены 6 человек.
Ракетный удар рф по рынку в Лозовой: число пострадавших резко возросло22.10.26, 14:16 • 5570 просмотров