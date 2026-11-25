Удар по Лозовій: троє людей постраждали, спалахнули будівля й авто
Київ • УНН
російська атака на Лозову спричинила пожежу в нежитловій будівлі та автомобілях. Пошкоджено будинки й транспорт, є троє постраждалих.
Ворог завдав удару по Харківській області. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.
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Зазначається, що внаслідок російської атаки на Лозову попередньо постраждали 3 людини.
Унаслідок влучання реактивного ударного безпілотника виникла пожежа: горіли нежитлова будівля та легкові автомобілі. Також пошкоджено житлові будинки й інші транспортні засоби
Нагадаємо
росія 29 жовтня завдала ракетного удару по Лозовій, поранено 6 людей.
Ракетний удар рф по ринку в Лозовій: кількість постраждалих різко зросла22.10.26, 14:16 • 5590 переглядiв