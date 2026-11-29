В Донецкой области вражеский FPV-дрон атаковал бронированный автомобиль спасателей. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

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Отмечается, что во время выполнения служебного задания в Краматорском районе под атаку вражеского FPV-дрона попал бронированный оперативный автомобиль ГСЧС.

В результате удара транспортное средство получило повреждения. Личный состав не пострадал — говорится в сообщении.

Указывается, что враг в очередной раз "целенаправленно атакует тех, кто первыми приходит на помощь людям".

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