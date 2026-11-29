В Донецкой области FPV-дрон повредил бронированный автомобиль спасателей
Киев • УНН
В Краматорском районе FPV-дрон атаковал бронированный автомобиль ГСЧС. Машина повреждена, спасатели не пострадали.
В Донецкой области вражеский FPV-дрон атаковал бронированный автомобиль спасателей. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что во время выполнения служебного задания в Краматорском районе под атаку вражеского FPV-дрона попал бронированный оперативный автомобиль ГСЧС.
В результате удара транспортное средство получило повреждения. Личный состав не пострадал
Указывается, что враг в очередной раз "целенаправленно атакует тех, кто первыми приходит на помощь людям".
Напомним
11 ноября российские удары по Яготину унесли жизни двух спасателей.
В Запорожье во время разбора завалов дома погиб спасатель13.11.26, 19:41 • 6446 просмотров